В России запустили проект по сбору автомобильных данных "Автодата"

30 сентября, МОСКВА ./ТАСС/. Проект платформы "Автодата" по сбору автомобильных данных официально запущен в России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания меморандума о создании межотраслевого проектного консорциума "Автодата.Рус".

"В России официально запустили проект платформы "Автодата" по сбору автомобильных данных. Первые сервисы для представителей бизнеса и автовладельцев будут реализованы до конца 2019 года", - сообщил журналистам представитель НТИ.

В "Автонете" пояснили, что проект национальной сервисной телематической платформы "Автодата" реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Объем финансирования до конца года составляет 325 млн рублей и предусматривает проектирование платформы "Автодата", создание функциональных макетов сервисов на базе платформы, включая макеты "Умной дорожной сети" и "Умной автомобильной магистрали" и страховой телематики, отметили в организации.

"Автодата" реализуется в целях формирования уникального в мировом масштабе массива больших данных в автомобильной сфере и обеспечения равных конкурентных условий на авторынке и взаимодействия автомобильных платформ с внешней цифровой дорожной инфраструктурой. Используя этот ресурс отечественные компании смогут создавать конкурентоспособные на мировом рынке продукты и услуги, приложения для пользователей автомобильного транспорта, для городских операторов интеллектуальных транспортных систем, дорожных служб, страховых, лизинговых и логистических компаний, и других пользователей, качество которых будет существенно выше конкурирующих зарубежных решений", - уточнил представитель НТИ "Автонет".

Межотраслевой консорциум

Для создания платформы был сформирован межотраслевой консорциум "Автодата.Рус". Его учредителями, в том числе, стали НП "ГЛОНАСС", Минпромторг, ГК "Роскосмос", Росавтодор, ГК "Автодор", Ассоциация европейского бизнеса, "Яндекс", группа "ГАЗ", Российский союз автостраховщиков, РОАД, платформа "НТИ", ПАО "Соллерс", фонд "Сколково", Федеральное дорожное агентство и ФГУП "НАМИ".

В НТИ "Автонет" пояснили, что перед межотраслевым консорциумом "Автодата.Рус" стоит задача по разработке и внедрению макетов сервисов, основанных на сборе данных от автомобилей и об автомобилях, их обработке.