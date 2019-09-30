ФАС внесла в правительство законопроект о единых принципах тарифного регулирования

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Министерством экономического развития внесли в правительство законопроект, предусматривающий создание единых принципов регулирования тарифов, сообщили ТАСС в антимонопольном ведомстве. В частности, согласно проекту закона, тарифы будут вводиться в действие на срок не менее пяти лет, с возможностью их корректировки лишь в исключительных случаях, установленных правительством РФ.

Законопроект совершенствует систему государственного регулирования тарифов и по сути станет ключевым нормативным правовым актом, регулирующим отношения в сфере государственного регулирования тарифов, говорится в тексте законопроекта, с которым ознакомился ТАСС.

"Законопроект займет в системе законодательства Российской Федерации положение системообразующего закона, регулирующего отношения в сфере государственного регулирования тарифов, на основании норм которого будет осуществляться дальнейшее развитие системы государственного регулирования указанных отношений с учетом отраслевой специфики", - поясняется в документе.

На сегодняшний день тарифное регулирование осуществляется в соответствии с федеральными законами "Об электроэнергетике", "О теплоснабжении", "О водоснабжении и водоотведении", "О газоснабжении", "Об отходах производства и потребления", "О естественных монополиях" и некоторыми другими. Таким образом, единого системообразующего нормативного правового акта, регулирующего отношения в сфере государственного регулирования тарифов, нет.

Новый законопроект будет определять основные понятия, используемые в сфере госрегулирования тарифов, единые для всех регулируемых сфер цели и принципы.

Законопроект также коснется правил утверждения инвестиционных программ. Так, документ "закрепляет единые требования к содержанию и сроку утверждения инвестиционных программ, форме осуществления надзора за реализацией инвестиционных программ, а также последствиям неисполнения регулируемым субъектом инвестиционной программы, финансируемой из тарифного источника".

В случае принятия соответствующего закона он вступит в силу с 1 июля 2020 года.