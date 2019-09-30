Власти КБР ищут инвесторов для запуска крупного на Кавказе завода по производству гипса

НАЛЬЧИК, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) ищут инвесторов для запуска крупнейшего на Кавказе предприятия по производству гипсовых вяжущих материалов и изделий на их основе "Каббалкгипс", расположенного в Эльбрусском районе региона и приостановившего свою работу. Об этом речь шла на заседании рабочей группы по рассмотрению проблемных вопросов и возможности возобновления производственной деятельности ООО "Каббалкгипс", сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга КБР.

С марта 2015 года на предприятии введена процедура конкурсного производства, основным кредитором является ВЭБ.РФ.

"На первом заседании рабочая группа пришла к единому мнению, что проект возобновления работы ООО "Каббалкгипс" имеет важное социально-экономическое значение для республики. В связи с важностью проекта необходимо найти пути выхода из кризисной ситуации и сохранить производство. Рассматривалась возможность привлечения сторонних инвесторов под реализацию данного проекта", - говорится в сообщении.

ООО "Каббалкгипс" открылось в городе Тырныаузе в августе 2002 года, переориентировавшись с производства силикатного кирпича на гипсовые вяжущие и изделия на их основе. ВЭБ.РФ вложил в проект 5 млрд рублей, было построено пять заводов, в том числе дробления, гипсовых вяжущих, гипсовых сухих смесей, гипсовых плит, гипсовых панелей. В 2015 году объемы выпуска и реализации продукции планировалось довести до 600 млн рублей. Ожидаемые отчисления в бюджеты всех уровней в 2015 году составляли более 133 млн рублей.

Выход проекта на полную мощность ожидался в 2018 году, бюджетный эффект от реализации проекта должен был составит около 3,8 млрд рублей до 2023 года. За время реализации в 2010-2014 годы отчисления во все уровни бюджета составили более 830 млн рублей. На инвестиционной стадии проекта было занято до 600 человек, в том числе 24 иностранных специалиста.