"Магнит" открыл на Кубани крупнейший на Юге России кондитерский комбинат

КРАСНОДАР, 30 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Магнит" открыла в понедельник в Краснодарском крае крупнейший в Южном федеральном округе собственный кондитерский завод "Кондитер Кубани" и планирует поставлять его продукцию во все регионы РФ, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Мы рассчитываем, что новый комплекс будет обеспечивать не только Краснодарский край и Россию. Рассчитываем, что объем производства позволит отгружать на экспорт", - сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, открывая новый завод.

По данным пресс-службы "Магнита", площадь кондитерского комбината составляет 20 тыс. кв. метров, он будет выпускать около 20 видов кондитерских изделий, мощность предприятия составит 55 тыс. тонн продукции в год. Здесь создано более 400 рабочих мест. На комбинате будут запущены пять производственных линий: здесь будут выпускать шоколадные конфеты, батончики, леденцы, желейные и помадные конфеты, мармелад и трюфели. За счет открытия собственного производства кондитерских изделий, "Магнит" намерен на 60% удовлетворить потребности покупателей в данных видах продукции.

"Сегодня мы с вами открываем уже кондитерский комбинат, а в прошлом году [открыли] хлебобулочный, и я уверен, что это не предел развития компании. Это будущее экономического развития нашего региона", - отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Завод "Кондитер Кубани" открыт на территории индустриального парка "Магнита", расположенного под Краснодаром. Кондитерский завод является вторым производственным предприятием на территории парка. Зимой 2018 года здесь был открыт "Кубанский комбинат хлебопродуктов" мощностью более 76 тыс. тонн продукции в год, здесь выпускают около 40 видов продукции, среди которой макароны и баранки.

В структуру "Магнита" на данный момент входят 11 промышленных и четыре агропромышленных предприятия, они производят более 460 наименований продукции объемом около 200 тыс. тонн в год. Из них только в 2019 году запущен выпуск 50 новых видов продукции. Всего на предприятиях работают более 4,5 тыс. человек.