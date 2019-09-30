Кабмин может направить в 2020-2022 годах на технику для освоения шельфа 70 млрд рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство планирует направить в 2020-2022 годах на развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений 70 млрд рублей, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы.

Бюджет России до 2022 года. Рост, инфраструктура и нацпроекты

В частности, в 2020 году планируется направить 22,2 млрд рублей, в 2021 году - 23,1 млрд рублей, а в 2022 году 24,7 млрд рублей.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что госпрограмма развития судостроительной техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы по состоянию на конец 2017 года получила финансирование в размере 88,8 млрд рублей. Общий объем финансирования мероприятий госпрограммы на сроки 2013-2030 годов составляет 334,6 млрд рублей, отмечал он.