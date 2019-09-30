Российско-китайская комиссия рассмотрит проект завода по переработке пшеницы под Пензой

ПЕНЗА, 30 сентября. /ТАСС/. Проект завода по глубокой переработке пшеницы стоимостью около 20 млрд рублей направлен на рассмотрение межправительственной российско-китайской комиссией по инвестиционному сотрудничеству. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

"Проект очень непростой, документация на него готова, сейчас мы ищем инвестора. У компании, которая собиралась реализовать проект на пензенской земле ("Технокорд"), пока нет такого объема собственных средств. Сейчас мы вместе с ними прорабатываем вопрос привлечения китайского инвестора - COFCO Corporation, эта компания участвовала в проектировании. Они уже выразили заинтересованность в инвестициях, сейчас мы направили проект в межправительственную российско-китайскую комиссию [по инвестиционному сотрудничеству] для рассмотрения", - сказал Белозерцев.

По его словам, в связи с высокой стоимостью проект должен быть рассмотрен межправкомиссией, в случае его одобрения он может получить финансирование со стороны китайского инвестора.

Компания "Технокорд", которая является резидентом территории опережающего развития в городе Сердобске Пензенской области, планирует построить завод по глубокой переработке пшеницы, на котором будут производить глюкозно-фруктозный сироп, глютен, лимонную кислоту, высокобелковые корма для животных.

В феврале 2019 года правительство Пензенской области, компания "Технокорд" и COFCO Corporation - один из крупнейших производителей продуктов питания в Китае - подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в рамках проекта по глубокой переработке пшеницы. По мнению Белозерцева, продукция завода в будущем будет востребована не только в России, но и в Китае.