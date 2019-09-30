Минпромторг: готовая молочная продукция не подорожает из-за введения цифровой маркировки

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Введение цифровой маркировки на готовую молочную продукцию не повлияет на ее стоимость. Такую оценку ТАСС высказали в пресс-службе Минпромтога.

"Мы не ожидаем никаких сбоев в рознице и не считаем, что внедрение цифровой маркировки готовой молочной продукции может стать причиной роста цен на товары", - сказал официальный представитель министерства.

Он напомнил, что розничная торговля "уже интегрирована в маркировку", поскольку продаются товары, для которых маркировка стала обязательной ранее, например, сигареты. Как пояснили в Минпромторге, сейчас на площадке Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) проходит пилотный проект по маркировке молочной продукции, отрабатываются все технологии и методы нанесения кодов. Эксперимент продлится до 29 февраля 2020 года. Кроме того, на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту был одобрен проект распоряжения правительства, согласно которому обязательная маркировка молока начнется с 1 июня 2020 года.

Параллельно Минпромторг совместно с Минсельхозом прорабатывают вопрос интеграции системы маркировки и системы обязательной ветеринарной электронной сертификации "Меркурий", которые, по мнению представителей министерств, функционально дополняющих друг друга. "Интеграция двух систем необходима для реализации сквозной прослеживаемости молочной продукции "от коровы до кассы", что позволяет потребителю быть уверенным в легальности приобретаемой продукции. Разрабатываемая Минпромторгом и Минсельхозом схема данной интеграции основана на минимизации издержек и вскоре будет предложена участникам оборота", - подчеркнули в Минпромторге.

С 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года в России проводится эксперимент по маркировке молочных продуктов, а 18 июля 2019 года стало известно о том, что обязательная маркировка молочной продукции начнется в России с марта 2020 года. Согласно постановлению правительства РФ, маркируются молоко и сливки, сухое молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочная сыворотка, сливочное масло, сыры, творог и другие продукты.

Полномочия оператора информационной системы, осуществляющего информационное обеспечение эксперимента, закреплены за Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Кроме того, с 1 июля часть молочной продукции вошла в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", а с 1 ноября в нее должна войти оставшаяся молочная продукция.