Украина с 1 октября откажется от использования мелких монет

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Украина отказывается от использования мелких монет, которые изымут из оборота с 1 октября. Об этом сообщил в понедельник Национальный банк Украины (НБУ).

"С 1 октября 2019 года украинцы не смогут использовать монеты 1, 2 и 5 копеек для осуществления наличных расчетов. Эти монеты перестанут быть платежным средством и будут изъяты их наличного оборота", - отмечается в сообщении.

Таким образом, на Украине в обороте пока останутся монеты номиналом 10, 25 и 50 копеек. Кроме того, по данным НБУ, из оборота также постепенно будут изыматься монеты номиналом 25 копеек, которыми пока можно будет расплатиться.

По расчетам Нацбанка, изъятие из наличного использования мелких монет позволит экономить более 90 млн гривен (около $3,6 млн) в год благодаря сокращению расходов на изготовление и обработку монет.

При этом НБУ заверяет, что украинцы смогут без ограничений обменять монеты на банкноты других номиналов в суммах, кратных 10 копейкам, в течение трех лет.