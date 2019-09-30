Минздрав предложил отменить налог на землю для врачей первичного звена

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Минздрав предложил отменить налог на недвижимое имущество и землю для медработников, работающих в первичном звене здравоохранения. Об этом в понедельник сообщила глава министерства Вероника Скворцова.

"Мы заинтересованы чрезвычайно в развитии частного сегмента, взаимодействующего с первичным звеном в здравоохранении. Это особо важная для нас среда. Мы обратились к президенту РФ [Владимиру Путину] с инициативой об обнулении налога на недвижимое имущество и землю для всех медицинских работников, работающих в первичном звене у нас в стране", - сказала она на заседании президиумов правлений Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" и ассоциации НП "Опора".

Ранее Минздрав России разработал проект правительственного распоряжения о новых принципах модернизации первичного звена здравоохранения. Субъекты в рамках поручения президента должны подготовить и представить региональные программы по модернизации первичного звена здравоохранения не позднее 1 июля 2020 года.