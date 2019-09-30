Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2020 году составит 118 млрд рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР), который поступил в Госдуму в понедельник, сформирован с дефицитом в сумме 118,5 млрд рублей в 2020 году, в 2021 году - 28,5 млрд рублей, а в 2022 году - с профицитом в 18,5 млрд рублей. Об этом говорится в материалах, размещенных в понедельник на сайте правительства.

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"Проект бюджета Фонда сформирован в 2020 году с дефицитом в сумме 118,5 млрд рублей, в 2021 году с дефицитом в сумме 28,5 млрд рублей и 2022 году с профицитом 18,5 млрд рублей соответственно", - говорится в документе.

Доходы ПФР на 2020 год прогнозируются в сумме 8 трлн 923,8 млрд рублей, на 2021 год - 9 трлн 296,5 млрд рублей, на 2022 год - 9 трлн 720,8 млрд рублей.

Расходы фонда на 2020 год предусматриваются в размере 9 трлн 42,3 млрд рублей, на 2021 год - 9 трлн 325 млрд рублей, на 2022 год - 9 трлн 702,3 млрд рублей, говорится в материалах кабмина.