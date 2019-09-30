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Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до 12130 рублей внесен в Думу

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что повышение коснется 3,2 млн человек

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12130 рублей в месяц, сообщается в понедельник на сайте кабмина.

"Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда. Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12130 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2019 года", - говорится в сообщении.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщал ТАСС, что суммарный объем расходов бюджетов России составит 20,9 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 5,8 млрд рублей. По его словам, повышение коснется 3,2 млн человек. Согласно действующему законодательству, МРОТ составляет 11280 рублей.

Теги
Топилин, Максим АнатольевичРоссия
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