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Северный Кавказ

Власти Ставрополья планируют включить более 300 объектов в программу развития села

Из краевого бюджета на проектирование работа выделят 492 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены предложить строительство более 300 объектов для включения в программу комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора региона.

"Из краевого бюджета выделяется 492 млн рублей для проектирования работ на 319 объектах, которые будут предложены для включения в программу. В частности, это проекты по строительству, реконструкции и ремонту сельских домов культуры, больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных площадок, энерго- и водоснабжающей, инженерной инфраструктуры и другие", - говорится в сообщении.

После завершения проектирования документация по предлагаемым к строительству объектам будет передана на рассмотрение в федеральное правительство. Общая стоимость всех объектов, по предварительным оценкам, составляет 11 млрд рублей.

Ранее губернатор Владимир Владимиров сообщил, что в регионе разрабатывается краевая программа развития сельских территорий для включения ее в госпрограмму, которая была одобрена правительством 4 июня. Утвержденный бюджет государственной программы составляет 2,3 трлн рублей, из которых чуть более 1 трлн рублей - федеральные средства, примерно столько же приходится на внебюджетные источники. Минсельхоз России отберет проекты, соответствующие требованиям, одним из основных критериев при выборе станет наличие рабочих мест.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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