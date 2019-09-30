В Госдуме перечислили вопросы к показателям роста ВВП и инфляции в проекте бюджета

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Отраженные в проекте бюджета РФ на 2020 г. показатели темпов роста ВВП, роста инвестиций и инфляции и ряд других вызывают сомнения и вопросы, прогноз социально-экономического развития будет очень серьезно обсуждаться в Госдуме. Об этом сообщил журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комментируя внесение проекта бюджета на 2020 г. в нижнюю палату парламента.

"На что хотелось бы обратить внимание? Что ВВП, как предполагается в 2020 г., в абсолютном выражении составит, примерно, 113 тлрн руб. И дальше будет расти примерно на 8 трлн руб. в год. Однако, темпы роста ВВП в законопроекте даже снижаются по сравнению с теми, которые мы принимали в прошлом году и которые планировались на этот год. Планировалось 2%, сегодня в законопроекте стоит цифра 1,7. Думаю, что эту цифру придется очень серьезно обсуждать в парламенте, и эта цифра, безусловно, вызывает сомнения", - указал депутат.

Снижаются в соответствии с предлагаемым прогнозом и темпы роста инвестиций, отметил он. "Если планировалось, что эти темпы будут составлять 7,6%, то в проекте закона они составляют 5%. В этой ситуации, естественно, возникает вопрос, если планируется снижение темпов роста на федеральном уровне, то почему для регионов планируется увеличение?", - подчеркнул Макаров.

По сравнению с 2019 г. реальные располагаемые доходы населения в 2020 г. растут на 1,4%, в то же время, по прогнозу, они сокращаются на 0,2% по сравнению с тем, что планировали ранее, рассказал парламентарий. "Реальные располагаемые доходы растут, но не такими быстрыми темпами, как мы планировали год тому назад", - констатировал он. Также, по его словам, реальная заработная плата должна расти более высокими темпами, чем планировалось в прошлом году.

И очень серьезные вопросы вызывают цифры по предложенной инфляции, добавил Макаров. "Прогноз инфляции - 3%, между тем прогноз по инфляции Банка России, который, строго говоря, отвечает за этот показатель, стоит 4%. Мы понимаем, насколько эта цифра важна, потому что эта цифра означает компенсацию очень многих вопросов, связанных и с пособиями, и с доходами населения. И вопрос, связанный с инфляцией, будет рассматриваться в Госдуме очень серьезно", - пояснил глава бюджетного комитета.

"Прогноз социально-экономического развития - это то, что будет очень остро и серьезно обсуждаться в Госдуме", - резюмировал депутат.