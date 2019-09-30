В Тбилиси считают, что увеличение турпотока из России пойдет на пользу экономике

ТБИЛИСИ, 30 сентября. /ТАСС/. Отмена временного запрета на полеты из РФ и увеличение числа российских туристов будут способствовать укреплению и росту грузинской экономики. Об этом в понедельник заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на брифинге после окончания заседания правительства.

"Если полеты будут восстановлены в ближайшей перспективе, это однозначно будет позитивным сигналом и развитием для нашего рынка. Вы учтите, что приближается зимний туристический сезон. Наши горнолыжные курорты ожидают туристов, в том числе и из России. Все, что пойдет на пользу нашей экономики, туризма, отдельных семей и малого бизнеса, является хорошим и положительным для нас", - сказала она.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на прошлой неделе в интервью газете "Коммерсантъ" заявил, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией стало бы правильным решением, так как большинство грузинских граждан осознало контрпродуктивность имевших место ранее антироссийских провокаций.