Орган ВТО по спорам официально утвердил победу РФ в тяжбе с Украиной по нитрату аммония

ЖЕНЕВА, 30 сентября. /ТАСС/. Орган по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) официально утвердил на состоявшемся в Женеве заседании принятое панелью арбитров и Апелляционным органом решение о победе России в тяжбе с Украиной о пошлинах на нитрат аммония. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ВТО.

"ОРС официально утвердил доклад панели арбитров с поправками Апелляционного органа по иску России в споре DS493 "Украина - антидемпинговые меры по нитрату аммония", - говорится в сообщении.

Как заявил журналистам торговый представитель в Женеве, говоривший на условиях анонимности, на заседании ОРС делегация России "приветствовала решение Апелляционного органа", подчеркнув, что такой результат "имеет жизненное значение и благоприятно скажется на членах ВТО в целом". Исход спора, считают в РФ, способствует разрешению "очень важных вопросов, касающихся применения и интерпретации определенных положений Антидемпингового соглашения ВТО". В свою очередь делегация Украины, по словам того же источника, заявила на заседании, что обеспокоена "несколькими аспектами в выводах Апелляционного органа", однако, несмотря на это, Украина "намерена в полной мере выполнять это решение".

Апелляционный орган ВТО 12 сентября подтвердил прошлогоднее решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония. В докладе Апелляционного органа выражена поддержка вынесенному в 2018 году постановлению третейской группы по этому вопросу. Украине рекомендовано привести свои меры, признанные не соответствующими Антидемпинговому соглашению, в соответствие с ее обязательствами по этому соглашению.

Украина в июле 2014 года более чем втрое повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из России (с 11,91% до 36,03%) и продлила их срок действия еще на пять лет. Россия в 2015 году подала иск в ВТО, оспаривая так называемую методику энергокорректировок, которую Украина использовала для расчета себестоимости российской продукции, при которой вместо цен на энергоносители на российском рынке используются цены на рынках третьих стран.

В 2018 году третейская группа ВТО признала правоту России. Украина обжаловала это решение, однако апелляционный орган ВТО подтвердил победу России в споре.