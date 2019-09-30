В международной конференции по Арктике участвуют представители 15 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Представители 15 стран прибыли в Санкт-Петербург для участия в восьмой международной встрече государств - членов Арктического совета под эгидой Совета безопасности РФ, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин.

"На встрече будут представлены все зарубежные государства, входящие в Арктический совет: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия, Швеция. От них приехали представители структур, курирующих вопросы безопасности, и научной общественности... Кроме того, на встречу прибыли представители Китая, Индии, Италии, Германии, Республики Корея, Сингапура, Франции и Японии", - сказал он.

Ранее Совбез РФ сообщал, что встреча в течение трех дней будет проходить на борту теплохода, который проследует из Петербурга на остров Валаам в Ладожском озере и обратно. На встрече планируется рассмотреть вопросы международного сотрудничества в области обеспечения стратегической стабильности арктического региона, основные проблемы развития транспортной инфраструктуры в арктическом регионе, а также тематику устойчивого развития Арктики (экологический, социальный и культурный аспекты).

Российскую делегацию на встрече возглавляет секретарь Совбеза Николай Патрушев. В ее состав также вошли представители администрации президента РФ, МИД, Минэнерго, Минтранса, МЧС, Минприроды, Минвостокразвития, Федерального агентства по делам национальностей, представители госкорпораций и бизнеса, руководители ряда научных учреждений. Также присутствует специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.

Участники встречи во главе с Патрушевым в понедельник на Пискаревском мемориальном кладбище возложили венки к могилам ленинградцев, погибших во время блокады города в годы Великой Отечественной войны. Также они посетили Российский этнографический музей, где ознакомились с уникальными предметами культуры и быта древних народов России. После этого погрузились на теплоход, который взял курс на остров Валаам.

Арктический совет

Международные встречи государств-членов Арктического совета, стран-наблюдателей и зарубежной научной общественности организуются в РФ под эгидой Совета безопасности с 2011 года. Они по традиции проходят в местах, где иностранные участники могут воочию увидеть не только разнообразие и богатство арктической природы России, но и ознакомиться с ходом крупных проектов по освоению Арктики. Прошлая встреча прошла в августе 2017 года в поселке Сабетта на Ямале, где расположены мощности по производству сжиженного природного газа в рамках большого международного проекта "Ямал СПГ".

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств, наиболее авторитетный орган по международному взаимодействию в Арктике. Ее членами являются Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Кроме того, статус постоянных участников совета имеют организации коренных народов Севера, а статус наблюдателей - 13 государств (Великобритания, Германия, Индия, Испания, Италия, Китай, Республика Корея, Нидерланды, Польша, Сингапур, Франция, Швейцария и Япония), 12 неправительственных и 13 международных организаций.

Арктический совет действует с 1996 года, главные направления его работы - защита окружающей среды, сохранение биоразнообразия, включая морское, разработка мер по поиску и спасению в Арктике, всесторонняя поддержка развития коренных народов региона. Штаб-квартира организации находится в Тромсё (Норвегия).