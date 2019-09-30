Государство может выкупить у автопроизводителей данные для проекта "Автодата"

30 сентября. /ТАСС/. Государство может выкупить у автопроизводителей исторически накопленный массив данных для проекта сбора автоданных "Автодата", чтобы обеспечить к ним недискриминационный доступ. Об этом журналистам сообщил специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков после церемонии подписания меморандума о создании межотраслевого проектного консорциума "Автодата.Рус".

"Мы обсуждаем и прорабатываем с участием вице-премьера (Максима Акимова - прим. ТАСС) принципиально новый механизм, который может распространяться на уже накопленный исторический массив данных, который сформирован у крупных игроков в этой сфере. При этом речь может идти о выкупе государством накопленных массивов данных, которые накопились, например, у операторов телекоммуникационного сегмента, автопроизводителей, и других", - сказал Песков.

В свою очередь, замминистра Минпромторога РФ Александр Морозов отметил, что вопрос создания инфраструктуры для сбора, накопления, обработки данных является достаточно сложным и долговременно окупаемым. "Поэтому мы рассматриваем несколько сценариев развития проекта, в том числе прямое участие государства в создании и поддержании инфраструктуры платформы. Задача сообщества проекта обеспечить недискриминационный доступ к данным, и с минимальной стоимостью", - добавил он.

При этом президент НП "Глонасс" Александр Гурко указал, что пока функцией оператора платформы наделена сама ассоциация. "Речь не идет о коммерческом проекте, а о вызове избежать искушения приватизировать эти данные", - сказал он.

Проект сбора автомобильных данных

В России официально запущен проект платформы "Автодата" по сбору автомобильных данных. Проект реализуется в целях формирования уникального в мировом масштабе массива больших данных в автомобильной сфере и обеспечения равных конкурентных условий на авторынке и взаимодействия автомобильных платформ с внешней цифровой дорожной инфраструктурой. Используя этот ресурс отечественные компании смогут создавать конкурентоспособные на мировом рынке продукты и услуги, приложения для пользователей автомобильного транспорта, для городских операторов интеллектуальных транспортных систем, дорожных служб, страховых, лизинговых и логистических компаний, и других пользователей, качество которых будет существенно выше конкурирующих зарубежных решений.