Медведев предлагает подумать о необходимости продолжать адресную инвестпрограмму

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым проанализировать актуальность применения инструмента федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). Такое мнение он высказал на встрече с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.

"Что касается самой работы ФАИП, то нам нужно в целом даже подумать, каким образом эту работу на будущее организовать, потому что это хроническое отставание в реализации ФАИП на моей памяти, да и вы отлично это помните, когда работали в правительстве, из года в год переходит, - сказал Медведев. - Надо вообще, мне кажется, подумать над самим этим инструментом, насколько он в настоящий момент выполняет те функции, которые перед ним стоят".

Проблема незавершенного строительства

Премьер-министр и глава Счетной палаты также обсудили проблему незавершенного строительства в России. Кудрин проинформировал, что ежегодно объемы незавершенного строительства превышают 5 трлн руб. и предложил провести инвентаризацию этих объектов.

"Один из таких вопросов, это пока проблема незавершенного строительства в России. Сейчас десятки объектов не сдаются вовремя и переходят на следующий год. К сожалению, даже в течение одного года, как правило, не завершаются, - сказал Кудрин, отметив, что это касается примерно половины Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). - Сумма, которая на сегодняшний день общая и по открытым, и по закрытым статьям составляет 5,3 трлн рублей, которые касаются незавершенных объектов".

Кудрин пояснил, что речь идет об объектах, которые строятся и откладываются к вводу в эксплуатацию в течение пяти лет. Также к ним он отнес долгострои, сдача которых откладывается уже дольше пяти лет. По его данным, на сегодняшний момент таких объектов накопилось 71,3 тыс. Все они числятся на балансе различных министерств и ведомств. "По ним тоже требуется инвентаризация", - сказал Кудрин, отметив, что по поручению правительства такой аудит проводится. Однако, он посетовал на то, что процесс идет медленно, в результате чего итоги такой инвентаризации оказываются недостаточно актуальными.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что в связи с этим необходимо принять дополнительные меры. По его мнению, "необходимо более строго законодательно определить [понятие] объекта незавершенного строительства через Градостроительный кодекс, вести учет через государственную информационную систему управления таких объектов". Кудрин отметил, что его предложение касается объектов как на федеральном, так и на региональном уровне. Он подчеркнул, что в субъектах РФ таких недостроенных объектов в четыре раза больше, чем у федеральных министерств и ведомств. Кроме того, по словам главы Счетной палаты, необходимо принять меры, связанные с методикой инвентаризации, оценкой стоимости такого имущества, определения его дальнейшей судьбы (достроить, приватизировать, признать объект неподлежащим для дальнейшего использования).

В свою очередь, Медведев назвал эту работу полезной и важной, подчеркнув, что в масштабах страны объем незавершенного строительства колоссален. "Я сам, когда езжу по регионам, часто вижу, как это выглядит, губернаторы говорят: "Это еще с советских времен тянется, - сказал он. - Здесь, конечно, инвентаризация необходима". "Хорошо, что вы вместе с коллегами из министерств федеральных и иных структур эту работу ведете", - сказал он.

Проект бюджета

Глава правительства предложил своему собеседнику в ходе встречи также обсудить внесенный в Государственную думу проект закона о федеральном бюджете. Он выразил надежду на плотное сотрудничество со Счетной палатой при принятии бюджета. "У вас тоже, я знаю, существует ряд вопросов, которые возникли в ходе проверок", - предложил Медведев. Кудрин напомнил, что 11 лет на посту министра финансов занимался подготовкой бюджета и как никто другой знает все аспекты этой работы. Он добавил, что поэтому уже на этапе подготовки главного финансового документа страны его ведомство осуществляло мониторинг и сотрудничало со всеми министерствами и ведомствами. "Сейчас, после внесения бюджета, Счетная палата также завершает заключение в течение недели и 11 октября ,<...> вносим в Государственную думу. Оно будет официально рассматриваться в ходе первого чтения совместно с бюджетным посланием", - заключил Кудрин.