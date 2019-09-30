ТЭО регулярного железнодорожного сообщения между Петербургом и Иматрой подготовят за год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Консалтинговая компания "Транспортная интеграция" за год подготовит технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта организации регулярного пассажирского железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и финской Иматрой, сообщила в понедельник ТАСС вице-президент компании Светлана Воронцова.

В мае "Транспортная интеграция" завершила исследование о перспективах запуска регулярного железнодорожного сообщения между двумя городами по заказу Финского регионального союза Южной Карелии.

"В данный момент мы находимся в стадии определения заказчика работ по подготовке ТЭО. Это может быть Минтранс, ОАО "РЖД" или ФГКУ "Росгранстрой". Сам процесс разработки документа на основе ранее выполненного исследования займет один год. За это время после подготовки проекта планируется утвердить его, согласовать с таможенными службами и владельцами инфраструктуры двух стран и иными участниками процесса. После чего начнется рабочее проектирование", - сказала она.

По словам Воронцовой, в РЖД обсуждают возможность запуска двух-трех пар поездов в сутки. Минимальное время в пути, по предварительным расчетам, составит 2 часа 15 минут, стоимость билета в одну сторону оценивается в 1,1 тыс. рублей при обеспечении ежегодного пассажиропотока в 1 млн человек.

Для запуска регулярного пассажирского сообщения потребуется реконструкция станции "Светогорск", строительство пассажирской платформы в Иматре и электрификация участка от станции "Каменногорск" до железнодорожного пункта пропуска (ЖДПП) "Светогорск", граничащего с Финляндией. Эти проекты войдут в расчеты ТЭО, уточнили в "Транспортной интеграции".

Также стороны прорабатывают вопрос модернизации станции "Светогорск" для расширения номенклатуры грузов, перевозимых по участку. "В настоящее время через ЖДПП "Светогорск" осуществляются только грузовые перевозки ограниченной номенклатуры экспортных грузов: древесины, технологической щепы, битума и каменного угля. Перевозки импортных грузов через ЖДПП "Светогорск" не осуществляются", - отметила представитель "Транспортной интеграции". Наибольший объем перевозок через пункт пропуска был достигнут в 2013 году, тогда он составил 2,9 млн тонн. К 2018 году показатель сократился до 2,5 млн тонн.

Тестовый поезд в Иматру

Финские железные дороги уже подготовили программу модернизации железнодорожной инфраструктуры до 2025 года, включающую проект обновления направления, по которому могут следовать поезда из Санкт-Петербурга в Иматру, сообщил ТАСС заместитель директора филиала ФГКУ "Росгранстрой" в Санкт-Петербурге Дмитрий Ваньчков.

Тестовый заезд "Ласточки" из Санкт-Петербурга в Иматру (Финляндия) состоялся 28 сентября. Утром поезд отправился с Финляндского вокзала и вечером прибыл обратно в Санкт-Петербург, маршрут пролегал через Выборг. "Тестовый поезд был запущен с целью определения узких мест и оценки возможности запуска регулярного сообщения между городами", - пояснил Ваньчков.

В Иматре представители ФГКУ "Росгранстрой" и ОАО "РЖД" провели совещание с участием финского транспортного агентства и железных дорог. Они признали обоснованность разработки ТЭО проекта запуска регулярного пассажирского железнодорожного сообщения между городами. Предварительные сроки организации движения стороны пока не уточняют.