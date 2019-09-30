ЕС готов существенно увеличить финпомощь Молдавии на жестких условиях

БРЮССЕЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Евросоюз готов существенно увеличить финансовую помощь Молдавии для проведения реформ в стране, но "на жестких условиях". Об этом говорится в совместном заявлении Брюсселя и Кишинева, распространенном в европейской столице по итогам заседания Совета ассоциации ЕС - Молдавия.

"ЕС подчеркнул свою готовность рассмотреть вопрос о существенном увеличении финансирования для Молдавии в рамках бюджета ЕС на 2020 год для обеспечения надежной поддержки в различных ключевых областях, включая, возможно, поддержку местного развития и местного государственного управления для деревень, городов и районов за пределами Кишинева и поддержку реформы правосудия, - отмечается в нем. - ЕС напомнил, что помощь будет по-прежнему основываться на жестких условиях и на конкретном и видимом прогрессе в процессе реформ".

В документе подчеркивается, что в июле ЕС возобновил оказание финансовой помощи властям Молдавии, объявив о выделении этой стране почти €15 млн.

"С середины июня ЕС также мобилизовал быстрые технические консультации, оказывая поддержку в осуществлении ключевых реформ. ЕС готов выплатить первый взнос макрофинансовой помощи в октябре 2019 года и напоминает, что решение о выделении остальных взносов будет принято после оценки выполнения соответствующих политических мер, включенных в Меморандум о взаимопонимании, и соблюдения предварительных политических условий", - говорится в заявлении.

Евросоюз приостановил оказание финпомощи Молдавии после отказа молдавских судов признавать результаты выборов мэра Кишинева в 2018 году, победу на которых одержал оппозиционер Андрей Нэстасе. Позже Брюссель потребовал от правительства республики среди прочего усилить борьбу с коррупцией, установить виновных в краже миллиарда долларов из банковской системы, провести реформы в сфере юстиции.