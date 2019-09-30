Целевой прогноз роста ВВП России в 2020 году составит 2%

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Целевой прогноз по росту ВВП РФ в 2020 году составит 2% против 1,7% в базовом прогнозе, отмечается в проекте федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Базовый и целевой прогноз по росту экономики в 2021 и 2022 годах совпадает и составит 3,1% и 3,2% соответственно.

Доходы РФ от приватизации в 2018 году прогнозировались на уровне 15,2 млрд рублей.

Минфин прогнозирует доходы России от приватизации в 2019 году на уровне 13,2 млрд рублей, в 2020 году - 11,3 млрд рублей, в 2021 и 2022 годах - по 3,6 млрд рублей, следует из материалов к проекту бюджета.

Согласно материалам, доходы бюджета РФ от дивидендов госкомпаний прогнозируются на уровне 760,6 млрд рублей в 2020 году, 930,9 млрд рублей в 2021 году и 1,079 трлн рублей в 2022 году.

Отмечается, что объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2020 году увеличится до 11,1 трлн рублей, в 2021 году - до 13,7 трлн рублей, в 2022 году - до 16,2 трлн рублей.

Объем госдолга по итогам 2020 года составит 17,2 трлн рублей, в 2021 году - 19,1 трлн рублей, в 2022 году - 21,2 трлн рублей, говорится в материалах к проекту бюджета.

"Ожидается постепенное увеличение численности рабочей силы с 76,2 млн человек в 2018 году до 79,2 млн человек к 2036 году, а уровень безработицы снизится до 4,3% в 2034-2036 годах (с 4,8% в 2018 году) вследствие повышения экономической активности населения", - отмечается в материалах.

Отмечается, что ускорению темпов экономического роста будет способствовать расширение инвестиционной активности частного сектора. Кроме того, расширению экономического потенциала страны поспособствуют меры по сохранению и развитию человеческого капитала и сокращению бедности и неравенства, предусмотренные в рамках соответствующих национальных проектов и других мероприятий государственных программ РФ, а также в рамках уточнения параметров системы обязательного пенсионного страхования.

"Под влиянием указанных внешних и внутренних экономических условий в базовом сценарии прогнозируется ускорение темпов роста валового внутреннего продукта и стабилизация на уровне около 3,1 процента в течение 2020-2036 годов", - говорится в материалах.

Минфин прогнозирует ускорение темпов роста ВВП и его стабилизацию на уровне около 3,1% в течение 2020-2036 годов, говорится в материалах к проекту бюджета.

Базовый прогноз социально-экономического развития РФ основан на предположении о том, что темп роста мировой экономики замедлится до 3% в 2019 г. впервые с 2009 г., а также на протяжении всего прогнозного периода будут сохранены ограничительные меры, принятые иностранными государствами в отношении РФ.

"Ключевое отличие базового и целевого сценариев - в предположении о скорости и эффективности реализации структурных мер государственной политики, а также - в скорости адаптации к ухудшившимся в текущем году внешнеэкономическим условиям, в первую очередь в части внешнеэкономической повестки", - поясняется в документе. По оценке Минэкономразвития, целевой сценарий может реализоваться с высокой вероятностью.

Более высокий целевой прогноз связан с "предположением о более активном расширении инвестиционного спроса (до 5,8% в 2020 году против 5% в базовом сценарии), а также о более быстром восстановлении объемов товарного экспорта (рост на 6,1% в реальном выражении в 2020 году в целевом сценарии и на 3,3% в базовом сценарии) после стагнации в текущем году", отмечается в документе. Курс доллара к рублю в целевом прогнозе составит 65,1 рубля в 2020 году, 65,4 рубля в 2021 году и 65,9 рубля в 2022 году. Согласно целевому сценарию прогноза, инфляция в РФ вернется к таргету ЦБ в 4% уже в 2020 году, тогда как в базовом сценарии ожидается снижение инфляции до 3%.

Федеральный бюджет может получить в виде дивидендов от Сбербанка 217,1 млрд рублей в 2020 году, а также 254,6 млрд рублей и 282,5 млрд рублей в 2021 и 2022 годах соответственно. Такие суммы дивидендов предполагаются к получению Банком России в качестве основного акционера Сбербанка в ближайшие три года. ЦБ, в свою очередь, направляет эти средства в федеральный бюджет.

По итогам 2018 года Сбербанк направил на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей, или 43,5% от чистой прибыли по МСФО.

Дивидендная политика банка предусматривает последовательное увеличение дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли по МСФО при соблюдении ряда условий, в том числе рост прибыли до 1 трлн рублей к 2020 году при уровне достаточности капитала не ниже 12,5%.

Проект программы приватизации предполагает продажу до 2022 года части госпакетов "Русгидро", "Совкомфлота", "Транснефти", "Ростелекома", "Россетей" и ОЗК, следует из материалов к проекту бюджета. "До 2022 года планируется сократить долю участия Российской Федерации в уставных капиталах акционерных обществ "Русгидро", "Современный коммерческий флот", "Транснефть", "Ростелеком", "Российские сети", "Объединенная зерновая компания", - говорится в документах.

Как отмечается, проект программы приватизации, предусматривающий продажу пакетов акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики, представлен в правительство письмом Минэкономразвития России от 3 сентября.

Конкретные сроки и способы приватизации компаний будут определяться правительством с учетом конъюнктуры рынка, а также рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов в случаях, предусмотренных решениями кабинета министров.

"В отсутствие принятых правительством РФ решений об отчуждении пакетов акций крупнейших компаний в 2020-2022 годах поступление средств от продажи пакетов акций указанных компаний не прогнозируется", - подчеркивается в материалах.

Индексация оптовых цен на газ

Параметры индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, включая население, в 2020 году будут сохранены на уровне 3% ежегодно, в 2021 - 2024 годах ежегодный рост указанных цен также не превысит 3%, говорится в материалах к проекту бюджета.

Отмечается, что в целях предотвращения дисбалансов на рынке газа в прогнозном периоде тарифы на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам необходимо индексировать темпами, не превышающими динамику индексации оптовых цен на газ. Индексация тарифов на транспортировку газа по газораспределительным сетям в целом по стране будет осуществляться темпами не выше инфляции. При этом решения об уровне индексации тарифов будут приниматься с учетом необходимости стимулирования экономически обоснованной газификации и сокращения объема перекрестного субсидирования между группами потребителей, поясняется в документе.

Ранее в прогнозе Минэкономразвития РФ сообщалось, что индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в 2019 году составит 1,4%, в 2020-2024 годах не превысит 3%.

Доходы бюджета от НДД

Доходы федерального бюджета РФ от уплаты налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья в 2020-2022 гг. прогнозируются в размере 260,8 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

В частности, в 2020 году доходы прогнозируются в объеме 95,9 млрд рублей, в 2021 году - 84 млрд рублей, в 2022 году - 80,84 млрд рублей.

НДД заменяет собой экспортную пошлину и НДПИ (частично), он взимается с выручки от продажи нефти за вычетом расходов на ее добычу и транспортировку. Пока НДД действует только для пилотных проектов.

Ставка НДД - 50%. Налог распространяется на 4 группы месторождений: новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 млн тонн); новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн тонн в год.

Доход от акцизов на алкоголь

Доход федерального бюджета от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% может снизиться на 27,5% по сравнению с показателем за 2020 год и составить 37,466 млрд рублей.

Как уточняется в документе, речь идет о доходах бюджета от алкоголя за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и/или спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и/или винного дистиллята, и/или фруктового дистиллята.

Доход бюджета РФ от акцизов на алкоголь в 2020 году ожидается в размере 51,675 млрд рублей, в 2021 году - 42,915 млрд рублей.

Расходы бюджета на льготы по нефтегазовым налогам

Расходы федерального бюджета на льготы по нефтегазовым налогам составят 1,586 трлн рублей в 2019 году и будут расти до 1,636 трлн рублей в 2022 году, говорится в "Основных положениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политике на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов".

В 2020 году на налоговые льготы по нефтегазовым налогам будет потрачено 1,506 трлн рублей, в 2021 году - 1,594 трлн рублей, в 2022 году - 1,636 трлн рублей.

В том числе льготы по НДПИ в 2019 году составят 1,155 трлн рублей, в 2020 году - 1,078 трлн рублей, в 2021 году - 1,125 трлн рублей, в 2022 году - 1,163 трлн рублей.

Налоговые расходы в настоящее время не являются объектом бюджетного контроля, хотя на практике являются альтернативой другим мерам государственной поддержки, включая прямые расходы. Необходимо формирование единой системы оценки эффективности любых мероприятий госпрограмм вне зависимости от формы их предоставления, говорится в документе.

В целом же в настоящее время действует более 3,5 тыс. налоговых льгот и преференций (налоговых расходов), установленных на федеральном и на региональном уровнях, общим объемом более 4,5 трлн рублей.

Потери бюджета от демпфера

Выпадающие доходы бюджета от демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) в 2020-2022 годах прогнозируются в размере 417 млрд рублей.

В частности, демпфирующая компонента (Кдемп), компенсирующая затраты на поставку нефтепродуктов на внутренний рынок для нефтяных компаний (изменение коэффициента компенсации по автомобильному бензину и дизельному топливу, условных значений средних оптовых цен реализации автомобильного бензина и дизельного топлива, введение дальневосточной надбавки и отмена компенсационной надбавки) в 2020 году может составить 180,258 млрд рублей, в 2021 году - 118,388 млрд рублей, в 2022 году - 118,311 млрд рублей.

Как пояснил ТАСС глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, реальная цифра будет напрямую зависеть "от цены нефти в моменте".

Доля льготируемой добычи достигнет 67,5% к 2024 году, а к 2036 году - более 90% общего объема добычи, говорится в "Основных положениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политике на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов".

Отмечается, что за прошедшее пятилетие наблюдался как рост общего объема льготируемой добычи, так и количества категорий льготируемых месторождений (более десятка льготных категорий в настоящее время). С 2013 года доля льготируемой добычи нефти возросла с 26,7% в 2013 году до 49,8% в 2018 году (56,6% в первом квартале 2019 года).

Сумма потерь федерального бюджета от применения льготного налогообложения увеличилась более чем в два раза - с 0,5 трлн рублей до 1,2 трлн рублей. При этом суммарный объем добычи практически не менялся на всем рассматриваемом периоде, незначительно колеблясь вокруг значения 490 млн. тонн в год (налогооблагаемый объем, без учета СРП), говорится в материалах.

Рост предоставляемых льгот, не приводящий к росту объемов добычи, приведет к снижению объемов доходов федерального бюджета от нефтяного сектора с 5,7% ВВП в 2019 году до 3,8% ВВП в 2024 году и 2% ВВП в 2036 году.

Ранее сообщалось, что Минфин обеспокоен ростом льгот, выделяемых на поддержку добычи нефти в России - к 2033 году до 90% отрасли может работать за счет поддержки бюджета, в то время как отдача в виде инвестиций не растет. Об этом заявлял на Московском финансовом форуме директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

По прогнозу Минфина, из-за льгот к 2024 г. потери могут составить 0,5% ВВП базовых нефтегазовых доходов бюджета, к 2030 - 1,1% ВВП.

Позиция Минэнерго

Как заявлял замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, рост инвестиций в отрасли сдерживается тем, что затраты на добычу одной тонны нефти по сравнению с советским периодом удвоились, при этом качество новых запасов падает. При этом прогноз Минэнерго по росту льгот в нефтянке совпал с оценкой Минфина. Доля льготируемой добычи к 2035 году, как ожидают в Минэнерго, вырастет до 80%.

Объем перевозок ж/д транспортом

Объем перевозок железнодорожным транспортом ожидается на уровне 1,294 млрд тонн, что на 0,2% превышает показатель 2018 года, говорится в материалах к проекту бюджета.

"В 2019 году ожидается объем перевозки грузов железнодорожным транспортом по путям общего пользования в размере 1,294 млрд тонн, что на 0,2% выше уровня 2018 года", - говорится в документе.

При этом в 2018 году железнодорожным транспортом по путям общего пользования перевезено 1,291 млрд тонн грузов, рост по сравнению с 2017 годом составил 2%.

"Динамика грузовых перевозок в 2020-2024 годах будет определяться динамикой объемов промышленного производства в основных грузообразующих отраслях при сохранении тенденции роста среднего расстояния перевозки 1 тонны груза. В 2024 году объем перевозок грузов железнодорожным транспортом в базовом сценарии прогнозируется на уровне 1,481 млрд тонн (или 114,7% к уровню 2018 года)", - отмечается в материалах.

Кроме того, отмечается, что российские авиакомпании в 2019 году могут увеличить перевозки пассажиров на 10,7% до 128,6 млн пассажиров по сравнению с 2018 годом. "Предполагается перевезти 128,6 млн человек (110,7% к уровню прошлого года)", - говорится в материалах.

"На динамику развития пассажирских авиаперевозок окажет положительное влияние развитие рынка региональных и местных перевозок, включая модернизацию аэропортовой инфраструктуры, создание крупных мультимодальных хабов на базе аэропортов, - отмечается в материалах. - Развитие маршрутной сети авиаперевозок и повышение ценовой привлекательности этого вида транспорта способно внести значительный вклад в рост транспортной подвижности населения".

По итогам 2018 года российскими авиакомпаниями было перевезено 116,2 млн пассажиров, что на 10,6% больше, чем в 2017 году.

Добыча угля

Добыча угля в России по итогам 2019 года может составить 445 млн тонн, что на 1,1% больше, чем годом ранее (440,1 млн тонн), следует из материалов к проекту бюджета.

Прогнозируемый объем добычи угля в 2024 году составляет 510 млн тонн (483 млн тонн к 2022 году) и превышает ориентиры Программы развития угольной промышленности России на период до 2030 года по максимальному варианту, отмечается в документе.

Как следует из материалов, в последние годы основным условием увеличения объемов добычи угля является рост его экспортных поставок, при этом поставки угля на внутренний рынок на протяжении длительного периода колеблются примерно на одном уровне ввиду конкуренции его с газом. "Экспортная направленность угольного бизнеса выступает ключевым фактором развития угольной отрасли России", - подчеркивается в документе.

При этом отмечается, что перспективы развития угольной промышленности связаны в первую очередь с созданием новых центров угледобычи, предполагающим освоение угольных месторождений в новых малоосвоенных регионах, имеющих перспективные в плане отработки запасы угля с благоприятными условиями залегания: к таким месторождениям относится Эльгинское месторождение Южно-Якутского бассейна в Якутии, Межэгейское и Элегестское месторождения Улугхемского угольного бассейна в Туве, месторождения Чикойской впадины и Апсатское месторождение в Забайкальском крае, Менчерепское месторождение в Кемеровской области и Усинское месторождение в республике Коми.

По итогам 2018 года экспорт российского угля составил 196,8 млн тонн, в том числе коксующегося - 23 млн тонн. Согласно прогнозам Минэнерго и Минэкономразвития РФ, в 2019 году добыча угля в России превысит 450 млн тонн.

Урожай зерна

Россия в 2019 году может увеличить валовый сбор зерна на 6% по сравнению с предыдущим годом, до 120 млн тонн, чоответствующий прогноз социально-экономического развития РФ содержится в проекте бюджета.

"[Это] связано с увеличением площади сева и благоприятными агрометеорологическими условиями в весенний период. Экспорт зерна составит порядка 46 млн тонн, что на 16,4% ниже уровня 2018 года, в котором реализовывались переходящие запасы рекордного урожая 2017 года", - говорится в документе.

Минсельхоз РФ ранее прогнозировал урожай зерна в России на уровне 118 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы.

Объем рынка телекоммуникационных услуг

Объем рынка услуг в сфере телекоммуникаций в России в 2022 году по базовому сценарию развития экономики достигнет 1,9 трлн рублей, в 2024 году - 2,06 трлн рублей, говорится в материалах.

Так, по сравнению с 2018 годом в 2022 году рост составит 7,2%, в 2024 году - 11,8%. При этом по итогам 2019 года ожидается, что рост рынка услуг в сфере телекоммуникаций составит около 1,5%, то есть объем рынка за этот период может достичь 1,83 трлн рублей.

В структуре услуг в сфере телекоммуникаций в прогнозный период по сравнению с 2018 года предполагается сохранение тенденций увеличения доли документальной связи и радиосвязи при снижении долей фиксированной телефонной связи (местной, междугородной, внутризоновой и международной), подвижной связи и услуг по присоединению и пропуску трафика. При этом основными факторами, влияющими на рост объема услуг в сфере телекоммуникаций, называются макроэкономические параметры развития экономики, уровень доходов населения, состояние инфраструктуры связи.

Кроме того, согласно материалам, доля отрасли информационных технологий в структуре ВВП также будет расти. Если в 2018 году эта доля оценивается в 0,69%, то в 2019 году - в 0,75%, в 2020 году - 0,83%, в 2022 году - 1,3%, в 2024 году - 1,87%. При этом доля отрасли в среднесписочной численности работников организаций с 0,45% в 2018 году увеличится до 0,5% в 2019 году, 0,56% - в 2020 году, 0,73% - в 2022 году, 1,02% - в 2024 году.

Консервативный вариант

В рамках консервативного варианта объем услуг связи в сфере телекоммуникаций в 2024 году по сравнению с 2018 годом будет ниже базового варианта на 1,2 п.п., отмечается в документе. Основные тенденции развития видов телекоммуникаций сохранятся при более низких темпах роста.

В 2024 году доля отрасли информационных технологий в ВВП будет ниже базового варианта на 0,93 п.п., доля отрасли информационных технологий в общей численности занятых в экономике - на 0,47 п.п.

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