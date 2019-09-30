В Минтруде рассказали об индексации пенсий в 2020 году

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Среднегодовое увеличение размера пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года составит в среднем 1 тыс. рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда.

Отмечается, что страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,6%, что значительно превышает уровень ожидаемой инфляции 2019 года (прогнозируется - 3,8%). Индексация коснется порядка 31 млн человек.

Таким образом, средний размер пенсии неработающего пенсионера составит в 2020 году 16,4 тыс. рублей, в 2019 году он составлял 15,4 тыс. рублей.

В министерстве также напомнили, что с 1 апреля 2020 года планируется индексировать пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая соцпенсии, в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионеров в 2019 году. Предварительно эта индексация запланирована на уровне на 7%. Повышение затронет примерно 4 млн пенсионеров, из которых 3,2 млн - получатели социальных пенсий, добавили в министерстве.