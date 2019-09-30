DNV GL разработала инструмент для моделирования сценариев в возобновляемой энергетике

ТАСС, 30 сентября. DNV GL представила новое цифровое решение, позволяющее прогнозировать погодные условия, сетевую нагрузку и уровень цен в возобновляемой энергетике с высокой точностью, сообщило издание Windpower Engineering & Development.

Компания разработала инструмент, использующий детализированные данные за последние 20 лет для параллельного моделирования множества возможных сценариев на основе набора параметров. Входные данные для обработки охватывают широкий спектр показателей потенциальных погодных условий, а также спроса и предложения в сети с учетом ежедневных, сезонных и годовых циклов.

Применение инструмента на практике позволит участникам проектов в сфере возобновляемой энергетики, коммунальным предприятиям и системным операторам принимать более информированные и обоснованные стратегические решения. Кроме того, поскольку результаты прогнозирования охватывают тысячи потенциальных вариантов развития событий, они также могут быть использованы для принятия решений об инвестировании с учетом ценового риска.