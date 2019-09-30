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Проект бюджета на 2020-2022 годы

Минфин намерен распродать мелкие алмазы из Госфонда

Ведомство обеспокоено угрозой замещения их синтетическими камнями
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Минфин России в ближайшую трехлетку намерен реализовывать на рынке мелкоразмерные алмазы в связи с угрозой замещения их синтетическими камнями, говорится в материалах к проекту бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

"Планируется реализация мелкоразмерных алмазов в связи с угрозой замещения их синтетическими камнями, а также других низколиквидных видов ценностей, не представляющих интереса для длительного хранения в составе Госфонда России", - говорится в материалах Минфина.

Объем поступлений от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней в 2020 году составит 6,5 млрд рублей, в 2021 году - 5 млрд рублей, в 2022 году - 4,5 млрд рублей.

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РоссияПроект бюджета на 2020-2022 годы
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