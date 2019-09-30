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Объем перевозок ж/д транспортом может вырасти на 0,2% в 2019 году

В прошлом году железнодорожным транспортом было перевезено 1,291 млрд тонн грузов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Объем перевозок железнодорожным транспортом ожидается на уровне 1,294 млрд тонн, что на 0,2% превышает показатель 2018 года. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

"В 2019 году ожидается объем перевозки грузов железнодорожным транспортом по путям общего пользования в размере 1,294 млрд тонн, что на 0,2% выше уровня 2018 года", - говорится в документе.

При этом в 2018 году железнодорожным транспортом по путям общего пользования перевезено 1,291 млрд тонн грузов, рост по сравнению с 2017 годом составил 2%.

"Динамика грузовых перевозок в 2020-2024 годах будет определяться динамикой объемов промышленного производства в основных грузообразующих отраслях при сохранении тенденции роста среднего расстояния перевозки 1 тонны груза. В 2024 году объем перевозок грузов железнодорожным транспортом в базовом сценарии прогнозируется на уровне 1,481 млрд тонн (или 114,7% к уровню 2018 года)", - отмечается в материалах.

Теги
Россия
Проект бюджета на 2020-2022 годы
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