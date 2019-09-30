Крупнейшие российские банки объявили о снижении ставок по ипотеке

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сбербанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк а также банк "Дом.РФ" с 1 октября снижают ставки по ипотечным продуктам. При этом второй по величине банк в России - ВТБ - уже снизил ипотечные ставки в середине сентября.

В начале сентября регулятор третий раз за год снизил ключевую ставку - до 7%. Последний раз ключевая ставка находилась на этом уровне в 2014 году. Спустя неделю о снижении ставок по ипотеке объявил ВТБ. Кредитная организация опустила ипотечные ставки в среднем на 0,3 процентных пункта, до 8,9%. Предложение будет действительно до 31 октября.

Новый месяц

Накануне 1 октября о планах снизить ставки по ипотеке объявили Сбербанк, Альфа-банк и банк "Дом.РФ". Так, средняя минимальная ставка по ипотеке в этих кредитных организациях опустится ниже 9%. В Райффайзенбанке и Газпромбанке ТАСС также сообщили о планах по снижению ставок на ипотечные продукты с начала месяца. Так, Райффайзенбанк планирует установить ипотечные ставки на уровне 8,99% при покупке недвижимости под залог квартиры в собственности на сумму от 7 млн рублей. Газпробанк, в свою очередь, снизит ставки в рамках программы "Новоселы". Минимальная ставка составит от 8,7% годовых.

Ход на опережение

Как сообщил ТАСС руководитель "Росбанка Дом" Денис Ковалев, Росбанк снизил ставки по ипотеке еще накануне решения регулятора по ключевой ставке. "Росбанк Дом" существенно снизил ставки с 5 сентября, при этом это было уже третье снижение с июня. Мы внимательно следим за рыночной ситуацией и будем принимать решения о дальнейшей корректировке ипотечных ставок в соответствии со складывающейся ситуацией", - отметил он.

Тактика выжидания

Банк "Открытие", несмотря на общий тренд по снижению ставок, пока не спешит идти за другими кредитными организациями. В пресс-службе банка ТАСС сообщили, что допускают снижение ставок, однако решение может быть принято позже, на основании складывающейся рыночной конъюнктуры.

Выжидающую позицию также занял и Московский кредитный банк (МКБ). Начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев отметил, что банк уже снизил ставки по ипотеке в сентябре, дальнейшие корректировки будут зависеть от ситуации на рынке.