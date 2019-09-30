Перевалка грузов в морских портах России в 2019 году может вырасти на 3,3%

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Перевалка грузов в российских морских портах в 2019 году может вырасти на 3,3% по сравнению с показателем за 2018 год и составить 843,4 млн тонн. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

"В 2019 году ожидается увеличение объемов перевалки грузов в российских морских портах на 3,3% к уровню 2018 года - до 843,4 млн тонн", - говорится в документе.

При этом переработка грузов в морских портах России в 2018 году увеличилась на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 816,5 млн тонн. Как отмечается в материалах, в 2024 году переработка грузов в морских портах при базовом сценарии по сравнению с 2018 годом возрастет почти на 30%, при консервативном сценарии - на 26,5%.