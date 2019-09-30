В Армении начали промышленный выпуск сигарет с маркировкой для экспорта в Россию

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Армянский табачный производитель SPS Cigaronne начал промышленный выпуск сигаретных пачек с цифровыми кодами маркировки для поставки в Россию. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе оператора маркировки - Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Все российские производители табака уже зарегистрированы в системе, теперь импортные производства готовятся к экспорту продукции в Россию, в частности, армянский производитель SPS Cigaronne начал промышленный выпуск продукции с маркировкой", - говорится в сообщении ЦРПТ.

По данным оператора, на фабрике SPS Cigaronne в Ереване был настроен полный цикл по нанесению цифровых кодов на пачки сигарет при помощи лазеров, которые позволяют осуществлять маркировку на высоких производственных скоростях. "Весь процесс настройки получения и печати кода занял менее месяца. Новые предприятия, которые захотят экспортировать свою продукцию в Россию, смогут подготовить свои площадки быстро и минимальными затратами", - отметили в пресс-службе.

В России с 1 июля 2019 года запрещены производство и импорт немаркированных сигарет и папирос. С июля 2020 года будет запрещен оборот немаркированных сигарет и папирос, а также запрещено производство и импорт альтернативной табачной продукции - сигар, табаков сигарилл и другого.