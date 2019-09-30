Тарифы на передачу электроэнергии для россиян будут расти на 5% в год

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Темпы роста тарифов на передачу электроэнергии для россиян в 2020-2024 гг. ежегодно будут увеличиваться в среднем на 5%, что на 2 п.п. выше темпов прогнозного роста тарифа на передачу для промышленных потребителей. Эта мера вводится для снижения объемов перекрестного субсидирования в электроэнергетике, отмечается в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг., который содержится в материалах к проекту бюджета РФ.

"Рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей, кроме населения, в среднем по стране в 2020-2024 гг. составит не более 3% ежегодно. В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по Российской Федерации сохранится на уровне 5% ежегодно", - отмечается в документе.

В рамках перекрестного субсидирования в тариф на электроэнергию для промышленных потребителей включены надбавки, которые позволяют снизить нагрузку на население и объекты социальной сферы.

В России уже давно поднимается вопрос ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике. В июле министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил журналистам, что источники финансирования для ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике в настоящее время отсутствуют.

Тариф на передачу электроэнергии составляет более половины стоимости от конечной цены киловатта.

В прогнозе социально-экономического развития также отмечается, что динамика нерегулируемых цен для конечных потребителей, кроме населения, на розничном рынке в 2020 г. в среднем составит 5,6%, в 2021-2024 гг. - от 2,9% до 3,5%.