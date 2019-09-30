Путин подписал закон о налоговых льготах для садоводов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий вопросы предоставления налоговых льгот товариществам садоводов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту закона, при определении налоговой базы товариществ собственников недвижимости не будут учитываться взносы, которые вносят собственники и иные правообладатели садовых или огородных участков, не являющиеся членами этого товарищества. Обязанность таких собственников делать взносы предусмотрена ранее вступившими в силу поправками к закону о ведении садоводства и огородничества.

Также подписанные президентом поправки вносят целый ряд терминологических изменений в Налоговый кодекс. В частности, слова "дачи" и "дачный" меняются на "садовые дома" и "садоводческий". Ряд изменений связаны и со сменой названий организационно-правовых форм объединений дачников. В частности, для освобождения от налогообложения доходов, полученных от продажи выращенных на своих участках овощей, фруктов и животных, теперь нужно будет получать справку не в правлении садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, а в правлении товарищества собственников недвижимости.