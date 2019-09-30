Глава Роспатента: Россия взаимодействует с ВОИС по всем направлениям и на высоком уровне

ЖЕНЕВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Россия взаимодействует со Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) по всем направлениям, и эта работа осуществляется на очень высоком уровне. Об этом заявил ТАСС глава Роспатента Григорий Ивлиев, участвующий в открывшейся в понедельник в Женеве 59-й сессии Ассамблеи государств - членов ВОИС.

"Взаимодействие с ВОИС осуществляется по всем линиям и на очень высоком уровне, мы участвует в работе всех органов. Для нас очень важно, что все комитеты и рабочие группы проходят с участием представителей Российской Федерации. Для взаимодействия ВОИС мы используем все инструменты", - сказал он.

Специалисты ВОИС участвуют в работе не только "больших конференций" в России, в частности, по цифровой трансформации, состоявшейся в апреле, или в юридическом форуме, проходившем в мае, но и приезжают на семинары и другие мероприятия, состоявшиеся недавно, в частности, в Астрахани и Томске.

Собеседник пояснил, что главной темой нынешней сессии Ассамблеи ВОИС, которая продлится до 9 октября, является ориентация на "цифровую трансформацию в интеллектуальной сфере". "Нам очень важно зафиксировать, что основной работой ВОИС вместе с национальными ведомствами будет деятельность по продвижению цифровых форматов, 3D-моделей, искусственного интеллекта, блокчейн-технологий", - отметил Ивлиев.

Россия сейчас председательствует в целевой группе по 3D-моделирорванию и является сопредседателем целевой группы по блокчейн-технологиями. "Мы готовим цифровые платформы по информационному поиску и регистрации, которые позволяют технологично выстроить отношения и с заявителями, и с пользователями нашей информации. Надеемся, что в этих целевых группах мы будем тесно работать с зарубежными партнерами", - добавил Ивлиев.

Глава Роспатента сообщил, что на полях сессии пройдет встреча в рамках группы БРИКС. Запланировано также подписание меморандума о сотрудничестве на очередной двухлетний период с Европейским патентным ведомством. Состоятся встречи с представителями ряда государств, в том числе Японии, Сирии и Венесуэлы.

Российские технологии в ВОИС

Подтверждением тесного сотрудничества России с ВОИС стала развернутая в штаб-квартире организации во время нынешней сессии экспозиция "Россия - страна изобретательства и творчества". Внимание сосредоточено на космосе, атомной энергетике и на передовых технологиях инновационного центра "Сколково".

"Важно показать, что Россия остается промышленной державой, которая на глобальном уровне способна представить свои технические изобретения и передать их всему миру - под защитой системы интеллектуальной собственности, в частности, деятельности Роспатента", - отметил Ивлиев.

На выставке, в частности, представлены макеты Росатома, среди которых атомная станция малой мощности на базе термоэмиссионной реакторной установки, образцы миниатюрных рентгеновских трубок, мобильный лазерный технологический комплекс. Посетители смогут ознакомиться также с проектом "Космос 360" - совершить прогулку в 3D-очках по Международной космической станции и выйти в открытый космос.

ВОИС занимается вопросами политики, укрепления сотрудничества, предоставления услуг и информации в области интеллектуальной собственности. Это самофинансируемое учреждение системы ООН. В ВОИС входит 191 государство.