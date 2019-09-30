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Атаки на предприятия Saudi Aramco

Саудовская Аравия уведомила ОПЕК о полном восстановлении добычи нефти

Об этом заявил генсек картеля Мухаммед Баркиндо

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Добыча нефти в Саудовской Аравии полностью восстановилась после нападения дронов на нефтяные объекты королевства, сам инцидент стал причиной волатильности на рынке нефти, сказал журналистам генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

"Они [Саудовская Аравия] следовали тому плану, который установили. И согласно той информации, которая есть у нас, они ее [добычу] уже полностью восстановили", - сказал Баркиндо.

"Конечно, рынки не могли не отреагировать на это. И в связи с ростом неопределенности наблюдалась волатильность", - добавил он.

Теги
Саудовская АравияБаркиндо, МухаммедАтаки на предприятия Saudi Aramco
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