Финансирование крымской ФЦП в 2020 году планируют снизить на 15%

ТАСС, 30 сентября. Проект бюджета Российской Федерации предусматривает финансирование федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя в 2020 году в размере 102,2 млрд рублей, что на 15% меньше, чем было заявлено в бюджете 2019-2021 годов. Однако на 2021 год закладывается финансирование, трехкратно превышающее ранее заявленный объем, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который внесен в нижнюю палату парламента в понедельник.

Общий объем финансирования ФЦП в 2019 году, по приведенной в документе оценке, составит около 156 млрд рублей. На 2020 год заложено 102,2 млрд рублей, хотя в бюджете на 2019 год и прогнозный период 2020-2021 годов планировалось 120,7 млрд - то есть на 15,3% больше.

При этом в 2021 году запланировано 84,6 млрд рублей - в 3,2 раза больше, чем закладывалось предыдущим трехлетним бюджетом. Тогда этот показатель составил 25,3 млрд рублей. Кроме того, на 2022 год объем финансирования ФЦП, по прогнозам, составит 91,4 млрд рублей.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Правительство РФ 9 июля 2019 года своим постановлением увеличило объем финансирования по ФЦП на 10%, до 959 млрд рублей.