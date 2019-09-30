Жатайская судоверфь в Якутии получит на модернизацию 3,55 млрд рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Жатайская судоверфь, которая должна будет обеспечить судами арктические реки Якутии, получит 3,55 млрд рублей из федерального бюджета в 2020-2021 годах на модернизацию и развитие мощностей. Это следует из материалов к проекту федерального бюджета РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, который правительство РФ в понедельник внесло в Госдуму.

В июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому правительство России выделит 4,1 млрд рублей бюджетных инвестиций в 2019-2021 годах на модернизацию и развитие мощностей по созданию современного речного флота для грузоперевозок в Ленском бассейне и Арктической зоне России. Деньги выделяются якутскому предприятию "Жатайская судоверфь" в виде взноса России в уставный капитал компании.

"Увеличение параметров финансового обеспечения подпрограммы "Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли" по основному мероприятию "Создание и реконструкция производственных мощностей российского судостроения" в 2020 году на 2 450 млн рублей, в 2021 году на 1 106,2 млн рублей связано с увеличением бюджетных расходов на предоставление взноса в уставный капитал акционерного общества "Жатайская судоверфь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства направляются для создания на базе судоверфи высокотехнологичного предприятия, "относящегося к одному из системообразующих проектов Северо-Якутской опорной зоны". Модернизация Жатайской судоверфи должна завершиться в 2021 году.

Общая стоимость модернизации судостроительных мощностей оценивается в 5,75 млрд рублей, из них 750 млн рублей судоверфь уже инвестировала в 2016-2018 годах из собственных источников.