В КПРФ увидели в проекте бюджета окончательную потерю оптимизма правительства

МОСКВА, 30 сентября /ТАСС/ .Депутат от фракции КПРФ, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов оценил положенный в основу проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов прогноз социально-экономического развития РФ как свидетельство окончательной потери оптимизма у правительства. Об этом он заявил в беседе с ТАСС. Ряд показателей прогноза были пересмотрены в сторону снижения относительно опубликованных ранее.

Что нужно знать о федеральном бюджете на 2020 год.

Что нужно знать о федеральном бюджете на 2020 год. Разбираемся в цифрах

"Это обычная практика уточнения прогноза исходя из меняющихся условий. Экономические условия меняются не в лучшую сторону, поэтому нет смысла исходить из чрезмерно оптимистичных прогнозов", - отметил он.

"Мы видим окончательную потерю оптимизма у правительства. Понятно, что экономика находится в стагнации, а с таким управлением нацпроектами скорого эффекта от них ждать не приходится. Поэтому очевидно, что правительство уточняет свой прогноз исходя из реальной ситуации, наложенной на неспособность придумать, как разогнать экономику хотя бы до среднемировых уровней. Нужны решительные шаги, но в правительстве их просто некому делать", - полагает депутат.

Согласно проекту бюджета, заложенные в него данные по реальным располагаемым доходам населения скорректированы на 2020 год по отношению к прогнозу предыдущего проекта бюджета на 0,2 п.п. в сторону снижения, инвестиции - на 2,6 п.п. в сторону снижения, а рост ВВП составит 1,7% вместо ранее ожидавшихся 2%. Ранее на это обратил внимание и председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, подчеркнув, что в Госдуме будет "серьезно и остро" обсуждаться прогноз социально-экономического развития РФ на ближайшую трехлетку.