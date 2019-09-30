Россию в 2020-2022 годах ждет профицитный бюджет

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Карамышева/. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Бюджет на предстоящую трехлетку будет профицитным на протяжении всего периода.

Доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,379 трлн рублей (из них нефтегазовые - 7,472 трлн рублей, ненефтегазовые - 12,907 трлн рублей), в 2021 году - 21,246 трлн рублей (из них нефтегазовые 7,679 трлн рублей, ненефтегазовые - 13,567 трлн рублей), в 2022 году - 22,058 трлн рублей (из них нефтегазовые 7,73 трлн рублей, ненефтегазовые - 14,327 трлн рублей).

По мнению главы комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрея Макарова, отраженные в проекте бюджета РФ на 2020 год показатели темпов роста ВВП, роста инвестиций и инфляции, и ряд других вызывают сомнения и вопросы, и прогноз социально-экономического развития будет очень серьезно обсуждаться в Госдуме.

Курс доллара к рублю в целевом прогнозе составит 65,1 рубля в 2020 году, 65,4 рубля в 2021 году и 65,9 рубля в 2022 году. Согласно целевому сценарию прогноза, инфляция в РФ вернется к таргету ЦБ в 4% уже в 2020 году, тогда как в базовом сценарии ожидается снижение инфляции до 3%.

Более высокий целевой прогноз связан с предположением о более активном расширении инвестиционного спроса (до 5,8% в 2020 году против 5% в базовом сценарии), а также с более быстрым восстановлением объемов товарного экспорта (рост на 6,1% в реальном выражении в 2020 году в целевом сценарии и на 3,3% в базовом сценарии) после стагнации в текущем году. Базовый прогноз социально-экономического развития РФ основан на предположении о том, что темп роста мировой экономики замедлится до 3% в 2019 году впервые с 2009 года, а также на протяжении всего прогнозного периода будут сохранены ограничительные меры, принятые иностранными государствами в отношении РФ.

Подготовленный правительством проект бюджета базируется на макропрогнозе. Целевой прогноз по росту ВВП РФ в 2020 году составит 2% против 1,7% в базовом прогнозе, базовый и целевой прогнозы по росту экономики в 2021 и 2022 годах совпадают и составят 3,1% и 3,2% соответственно.

В соответствии с законом, на рассмотрении закона о бюджете отведено 60 дней, на первое чтение Госдумы законопроект может быть вынесен на 24 октября.

Доходы бюджета России от дивидендов госкомпаний прогнозируются на уровне 760,6 млрд рублей в 2020 году, 930,9 млрд рублей в 2021 году и 1,079 трлн рублей в 2022 году. Правительство прогнозирует скромные доходы от приватизации в 2019 году на уровне 13,2 млрд рублей, и их последующее снижение в 2020 году - до 11,3 млрд рублей, в 2021 и 2022 - до 3,6 млрд рублей ежегодно.

Завершение периода бюджетной консолидации в 2018 году позволило уже с 2019 года перейти к стимулирующей бюджетной политике. Объем расходов федерального бюджета в 2020 году увеличится на 1,2 п.п., до 17,3% ВВП с по сравнению с параметрами 2018 года (16,1% ВВП). Расходы бюджета в 2020 году составят 19,503 трлн рублей, в 2021 году - 20,634 трлн рублей, в 2022 году - 21,763 трлн рублей.

Тремя самыми существенными статьями расходов федерального бюджета по-прежнему остаются траты на социальное обеспечение, национальную оборону и национальную безопасность, а также правоохранительную деятельность. Расходы на соцобеспечение в 2020 году составят 5,010 трлн рублей, в 2021 году - 5,046 трлн рублей, а в 2022 году - 4,827 трлн рублей. На национальную оборону и национальную безопасность в 2020 году расходы составят 3,1 трлн рублей и 2,458 трлн рублей, в 2021 году - 3,246 трлн рублей и 2,456 трлн рублей, а в 2022 году - 3,332 трлн рублей и 2,479 трлн рублей. На межбюджетные трансферты из федерального бюджета будет направлено 2,552 трлн рублей в 2020 году, 2,566 трлн рублей в 2021 году и 2,482 трлн рублей в 2022 году.

Профицитный бюджет

Согласно материалам к проекту бюджета, профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,8% ВВП, в 2021 году - 0,5% ВВП, в 2022 году - 0,2% ВВП. Первичный структурный дефицит федерального бюджета на среднесрочную перспективу закладывается на уровне 0,4-0,5% ВВП. Этот ресурс будет использован как элемент так называемого "золотого правила", когда структурный дефицит бюджета направляется на создание новых активов, вносящих значимый вклад в повышение потенциала экономического развития, а не на текущее потребление.

Основными источниками финансирования дефицита будут выступать внутренние заимствования. В проекте бюджета объем внутренних займов РФ в 2020 году закладывается на уровне 1,740 трлн рублей в 2020 году, 1,549 трлн рублей в 2021 году и 1,825 трлн рублей в 2022 году. Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2021 года составит 13 трлн рублей, на 1 января 2022 года - 14,6 трлн рублей, на 1 января 2023 - 16,6 трлн рублей. Согласно проекту, верхний предел государственного внешнего долга РФ на 1 января 2021 года составит $64,4 млрд, на 1 января 2022 года - $67,6 млрд, на 1 января 2023 года - $68,9 млрд.

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут использоваться в целях софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан, их использование для финансирования дефицита бюджета или бюджета Пенсионного фонда в 2020-2022 годах не предполагается.

Нацпроекты

Расходы федерального бюджета на национальные проекты в 2020 году увеличатся на 10% по сравнению с текущим годом - до 1,982 трлн рублей. В дальнейшем они также будут расти: до 2,217 трлн рублей в 2021 году и до 2,692 трлн рублей в 2022 году. Финансирование нацпроектов в 2023 году составит 2,51 трлн рублей, а в 2024 году - 2,28 трлн рублей. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина, посвященном рассмотрению проекта Основных направлений деятельности правительства до 2024 года, сообщил, что на национальные проекты и развитие инфраструктуры России в течение трех лет планируется направить более 5,5 трлн рублей.

Как сообщается на сайте кабмина, общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей. Из них 13,1 трлн рублей будет направлено из федерального бюджета, 4,9 трлн рублей - из региональных бюджетов, 7,5 трлн рублей поступит из внебюджетных источников и 147 млрд рублей - из государственных внебюджетных фондов. Самая большая сумма - 4,8 трлн рублей - будет направлена на реализацию нацпроекта по строительству безопасных и качественных автодорог.

Нефтяные льготы

Впервые в "Основных положениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов" включен раздел о налоговых расходах бюджета. Так, по подсчетам Минфина, расходы федерального бюджета РФ на льготы по нефтегазовым налогам составят 1,586 трлн рублей в 2019 году и будут расти до 1,636 трлн рублей в 2022 году. В том числе льготы по НДПИ в 2019 году составят 1,155 трлн рублей, в 2020 году - 1,078 трлн рублей, в 2021 году - 1,125 трлн рублей, в 2022 году - 1,163 трлн рублей.

В целом же в настоящее время действует более 3,5 тыс. налоговых льгот и преференций (налоговых расходов), установленных на федеральном и на региональном уровнях, общим объемом более 4,5 трлн рублей.

По расчетам Минфина, доля льготируемой добычи достигнет 67,5% к 2024 году, а к 2036 году - более 90% общего объема добычи. Рост предоставляемых льгот, не приводящий к росту объемов добычи, приведет к снижению объемов доходов федерального бюджета от нефтяного сектора с 5,7% ВВП в 2019 году до 3,8% ВВП в 2024 году и 2% ВВП в 2036 году, предупреждает ведомство. По прогнозу Минфина, из-за льгот к 2024 году потери могут составить 0,5% ВВП базовых нефтегазовых доходов бюджета, к 2030 году - 1,1% ВВП.

Также, по прогнозам ведомства, выпадающие доходы бюджета РФ от демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) в 2020-2022 годах прогнозируются в размере 417 млрд рублей. В частности, демпфирующая компонента (Кдемп), компенсирующая затраты на поставку нефтепродуктов на внутренний рынок для нефтяных компаний, в 2020 году может составить 180,258 млрд рублей, в 2021 году - 118,388 млрд рублей, в 2022 году - 118,311 млрд рублей. Как пояснил ТАСС глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, реальная цифра будет напрямую зависеть "от цены нефти в моменте".

Объем резервов

Объем ФНБ в 2020 году достигнет 11,059 трлн рублей, в 2021 году - 13,658 трлн рублей, в 2022 году - 16,196 трлн рублей. Согласно базовому варианту прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2036 года предполагается сохранение цен на нефть марки Urals выше базового уровня в 2019-2029 годах, что обеспечит пополнение средств ФНБ. В последующий период (2030-2036 годы) ожидается сохранение цен на нефть на базовом уровне и стабилизация объема накопленных средств в ФНБ.

В консервативном сценарии ожидается, что цены на нефть будут соответствовать базовому уровню на протяжении 2021-2036 годов, что обеспечит неизменность уровня накопленных средств в ФНБ в этот период. В результате объем средств ФНБ к 2036 году составит около 12% ВВП в базовом и около 8% в консервативном сценарии.