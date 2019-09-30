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Орешкин представил кандидатуру Бабича на должность первого замглавы Минэкономразвития РФ

Он проявил себя с самой лучшей стороны, отметил глава ведомства

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин представил кандидатуру нынешнего замминистра Михаила Бабича на должность первого замглавы.

"Михаил Бабич после назначения в [Минэкономразвития] проявил себя с самой лучшей стороны. Представил его кандидатуру на замещение должности первого заместителя", - написал Орешкин в своем аккаунте в Instagram.

Бабич, распоряжение о назначении которого замминистром было подписано 15 июня, с приходом в МЭР среди прочего курировал вопросы интеграции союзного государства, ЕАЭС, СНГ.

Теги
Бабич, Михаил ВикторовичОрешкин, Максим Станиславович
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