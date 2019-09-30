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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро заявил о росте объема российских инвестиций в экономику Венесуэлы

При этом конкретных данных он не привел

ТАСС, 30 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что объем российских инвестиций в экономику этой южноамериканской страны растет. С таким утверждением глава государства выступил в понедельник на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

"Вырос [объем] инвестиций российских предпринимателей и компаний в венесуэльскую экономику", - заявил Мадуро. При этом конкретных данных он не привел.

"Венесуэла - это хорошее и надежное место для инвестиций. <...> Во время визита в Россию мы договорились продолжать двигаться вперед в вопросе всех видов инвестиций - нефтяных, газовых, для производства продуктов питания, для расширения торговли", - сказал он.

На прошлой неделе венесуэльский лидер побывал с визитом в России и провел переговоры с президентом страны Владимиром Путиным. Во время встречи российский лидер отметил, что Москва поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента, а также диалог Николаса Мадуро с оппозиционными силами. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин и Мадуро на переговорах обсуждали военно-техническое сотрудничество, тема предоставления кредитов Каракасу не поднималась. В поездке в Россию президента Венесуэлы сопровождали, среди прочих, министр связи и информации Хорхе Родригес, вице-президент по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами и министр нефтяной промышленности Мануэль Кеведо.

Теги
Мадуро, НиколасПутин, Владимир ВладимировичВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеПесков, Дмитрий Сергеевич
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