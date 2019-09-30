Технологические инновации России представлены на выставке в Женеве

ЖЕНЕВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Выставка, рассказывающая о технологических инновациях России в сфере космоса, атомной энергетики, компьютерных технологий и лазеров, открылась в понедельник в штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в Женеве. В приветственном слове по случаю этого события генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри отметил большие достижения России в науке и технологиях, а также в музыке, литературе и других сферах творчества.

"Добро пожаловать", - сказал он по-русски, обращаясь к участникам торжественной церемонии - делегациям, прибывшим на 59-ю сессию Ассамблеи государств - членов ВОИС. "С большим удовольствием мы принимаем выставку "Россия - страна изобретательства и творчества", - отметил Гарри, назвав экспозицию превосходной и поблагодарив постоянное представительство России при женевской штаб-квартире ООН, Роспатент и Минэкономразвития за ее проведение. "Все мы знаем, сколь выдающиеся труды были созданы учеными, технологами, писателями, композиторами в различные эпохи России-матушки - в Российской Империи, Советском Союзе и Российской Федерации", - сказал он. Гендиректор назвал "экстраодирнарными" связи между Россией и ВОИС в "продвижении инноваций и культурной креативности". "Наше сотрудничество с Российской Федерацией является обширным, и мы благодарны ей за поддержку", - отметил гендиректор, подчеркнув "конструктивное участие" Москвы в деятельности организации.

Во время посещения российской выставки Гарри внимательно ознакомился с экспонатами и погрузился в виртуальную космическую реальность, надев 3D-очки на стенде "Space 360". При помощи этих очков можно "прогуляться" в условиях невесомости на Международной космической станции, выйти в открытый космос, увидеть работу космонавтов в открытом пространстве и запуск спутников на орбиту Земли.

На посетителей выставки произвел впечатление также стенд Atlas VR, где при помощи 3D-очков можно совершить виртуальное путешествие в любую точку планеты благодаря космическим снимкам. Среди других примечательных экспонатов - макеты Росатома, в том числе атомная станция малой мощности на базе термоэмиссионной реакторной установки, предназначенная для обеспечения электроэнергией и освоения арктических и труднодоступных районов России, мобильный лазерный технологический комплекс, образцы миниатюрных рентгеновских трубок. "Здесь можно увидеть наши новые реакторы, которые позволяют перерабатывать ядерные отходы - так, чтобы они не наносили никакого вреда природе, - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС глава Роспатента Григорий Ивлиев. - Представлено и наше видение космических программ". "Наши прежние выставки носили скорее культурологический характер, а на этот раз мы представляем выставку научных технологий. Для нас очень важно, чтобы великие достижения, реализуемые сейчас нашими учеными и изобретателями, были известны в мире", - пояснил собеседник агентства. Экспозиция организована в партнерстве с Росатомом, Роскосмосом, Технопарком Сколково и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.

Русский язык в ВОИС

В свою очередь, заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко сказала, отвечая на вопрос ТАСС, что в создании конкурентоспособной продукции в сферах, которые представлены на выставке, "задействованы лидирующие российские компании", и эта экспозиция "стала замечательной витриной их решений".

Выступая на церемонии открытия выставки, постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что инновация является одним из приоритетов развития России. Он выразил уверенность, что представленные в ВОИС уникальные разработки будут по достоинству оценены. Глава дипмиссии обратил внимание, что в программе праздничных мероприятий - выступление Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной. "Уверен, что более близкое знакомство с достижениями отечественной культуры, великолепными русскими музыкальными произведениями послужит дальнейшему укреплению роли русского языка как средства межнационального и межгосударственного общения, как одного из официальных языков Объединенных Наций, включая ВОИС", - резюмировал дипломат.