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Медведев назначил Бабича первым замглавы Минэкономразвития

С приходом в ведомство он среди прочего курировал вопросы интеграции в рамках Союзного государства, ЕАЭС и СНГ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил заместителя министра экономического развития Михаила Бабича первым замглавы Минэкономразвития, сообщил ТАСС пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

"Да", - сказал он в ответ на вопрос о том, состоялось ли назначение Бабича на новый пост.

В понедельник глава министерства Максим Орешкин заявил, что представил кандидатуру Бабича на должность первого замглавы, отметив, что он после назначения замминистра "проявил себя с самой лучшей стороны".

Бабич, распоряжение о назначении которого замминистра было подписано 15 июня, с приходом в МЭР среди прочего курировал вопросы интеграции в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ.

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Бабич, Михаил ВикторовичМедведев, Дмитрий АнатольевичОрешкин, Максим Станиславович
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