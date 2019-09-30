Неверов: отмена льготного НДС на пальмовое масло позволит привлечь в бюджет 5 млрд рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Отмена льготной ставки НДС на пальмовое масло с 1 октября позволит привлечь в российский бюджет дополнительно около 5 млрд руб. Об этом в понедельник заявил вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, слова которого приводит пресс-служба фракции.

Он напомнил, что с 1 октября вступят в силу поправки в Налоговый кодекс, исключающие пальмовое масло из перечня товаров, при продаже которых используется льготная ставка НДС в 10%, и дополняющие этот перечень фруктами и ягодами, в том числе, отечественным виноградом.

"Повышение ставки НДС на пальмовое масло приведет не только к уменьшению его использования при изготовлении молочной продукции, что снизит вредное воздействие на здоровье россиян, увеличит количество полезных молочных продуктов на наших прилавках, но и позволит привлечь в бюджет дополнительно около 5 млрд руб, которые мы рекомендовали правительству направить на поддержку российской молочной отрасли. Эта мера увеличит субсидию молочному животноводству более чем в два раза", - сказал Неверов.

По его словам, снижение налога на добавленную стоимость при реализации фруктов и ягод, в свою очередь, является прямой поддержкой российских производителей. Это "сделает отечественную продукцию более конкурентной, а также более доступной для россиян", резюмировал вице-спикер Госдумы.