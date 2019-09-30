Крупный производитель винограда в Дагестане обновил парк техники благодаря господдержке

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Крупный дагестанский производитель винограда агрохолдинг "Татляр" полностью обновил парк техники, в том числе благодаря господдержке развития виноградарства, сообщил ТАСС директор агрохолдинга Яхья Гаджиев.

"Мы стартовали в 2001 году. Здесь были старые хозяйства с долгами по налогам и по зарплате, на весь совхоз оставался один трактор. Мы за 18 лет полностью обновили парк техники, сейчас у нас 50 единиц. В этом году из республиканского бюджета выделена субсидия на закупку техники, 50% от суммы затрат, это большая поддержка", - сказал Гаджиев.

По его словам, в этом году агрохолдинг приобрел шесть новых прицепов и пять тракторов. "Мы потратили 10 млн рублей, 5 млн рублей нам возвращают", - сказал руководитель агрохолдинга.

Он также уточнил, что на субсидирование приобретаемой техники для аграриев в республиканском бюджете в 2019 году предусмотрено 25 млн рублей.