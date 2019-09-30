Лимит выплат по европротоколу в 400 тыс. рублей распространяется на всю территорию России

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Норма закона, которая дает возможность получить выплату по европротоколу (оформление ДТП без участия полиции) в размере всей страховой суммы по ОСАГО - 400 тыс. рублей, с 1 октября вступает в силу на всей территории РФ. До 1 октября такой лимит был доступен только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и в Ленинградской области, а на остальных территориях выплата по европротоколу была ограничена 100 тыс. руб.

Оформить ДТП по европротоколу можно при соблюдении ряда условий: в ДТП участвуют только две машины, и у каждого водителя есть полис ОСАГО; в аварии никто не пострадал; не причинен ущерб третьим лицам - то есть другому имуществу, кроме автомобилей участников.

При этом рассчитывать на выплату до 400 тыс. руб. можно, если соблюдены дополнительные условия, напомнил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс: между участниками ДТП нет разногласий о том, кто виновник, сделаны и переданы в РСА с помощью мобильного приложения "ДТП. Европротокол" фото машин и их повреждений.

Если разногласия есть, то потерпевший в ДТП может рассчитывать на возмещение по европротоколу в пределах 100 тыс. руб., но для этого фото также необходимо передать через мобильное приложение "ДТП. Европротокол". Если разногласий нет и участники ДТП не передают фото через приложение, то лимит выплаты также составляет 100 тыс. руб.

По словам Юргенса, с 1 ноября планируется запустить новое мобильное приложение, которое ускорит оформление европротокола, так как большая часть сведений о водителе сможет быть внесена в документ в электронном виде из автоматизированной информационной системы ОСАГО и Единого портала госуслуг.

По данным РСА, по европротоколу сейчас оформляется почти каждое третье ДТП.