Все системно значимые банки успели подключиться к СБП до 1 октября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Десять системно значимых банков подключились к Системе быстрых платежей (СБП) в установленный регулятором срок до 1 октября 2019 года. Сбербанк в свою очередь остался единственным системно значимым банком, который не является участником системы, свидетельствует информация, опубликованная на официальном сайте СБП.

В пресс-службе Сбербанка отказались комментировать возможные сроки присоединения банка к системе. Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил журналистам, что Сбербанк готов к штрафам за неподключение к СБП до 1 октября.

В числе последних банков, которые подключились к СБП, были Россельхозбанк (РСХБ) и банк "Левобережный". При этом РСХБ будучи системно значимым банком успел подключиться в последний момент - информация о том, что Россельхозбанк стал участником системы появилась на сайте СБП только 30 сентября.

Банк России в начале 2019 года запустил Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Сейчас к СБП подключено 20 банков, в том числе 10 системно значимых. В середине августа регулятор обязал системно значимые банки подключиться к Системе быстрых платежей до 1 октября 2019 года. Для банков с универсальной лицензией установлен срок до 1 октября 2020 года.

Помимо этого, в рамках СБП планируется до конца года запустить возможность оплаты товаров и услуг по QR-коду в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных - 0,7%. Данные тарифы вступят в действие с 1 октября 2019 г.