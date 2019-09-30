Обязательная маркировка лекарств по программе семи нозологий стартует с 1 октября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Обязательная маркировка препаратов для лечения "7 высокозатратных нозологий" начинается в России с 1 октября 2019 года. Об этом говорится в сообщении Минпромторга.

Как пояснили в министерстве, на каждую упаковку таких препаратов, выпущенных с 1 октября, будет нанесен код маркировки, а участники оборота будут вносить в систему сведения о препаратах на каждом этапе их движения. Ожидается, что это позволит осуществлять полную прослеживаемость лекарственных средств - от производства до выдачи в аптеке.

"Сегодня стартует первый этап обязательной маркировки лекарств. С 2017 года, когда начался эксперимент, мы вместе с фармотраслью и оператором прошли длинный путь. Отрасль активно участвовала в эксперименте (зарегистрировано более 25 тысяч организаций), вносила предложения, регуляторы оперативно реагировали на них, и благодаря такому диалогу мы подошли к старту с готовой нормативной базой, отвечающей требованиям рынка. Сейчас все российские и иностранные предприятия, выпускающие препараты для лечения высокозатратных нозологий, готовы к производству лекарств с кодом на упаковке", - приводятся в сообщении слова глава Минпромторга России Дениса Мантурова.

По его словам, следующим шагом станет подготовка к маркировке всех лекарств, которая начнется с 1 января 2020 года. "Мы надеемся на конструктивный подход со стороны всех компаний отрасли", - подчеркнул он.

В министерстве также сообщили, что 30 сентября на площадке Минпромторга России проводили приемочные испытания системы, в ходе которых никаких недочетов выявлено не было. Межведомственная комиссия из представителей Минпромторга России, Минздрава России, Минкомсвязи России и Росздравнадзора проверила все ключевые сценарии работы системы маркировки - от эмиссии кода маркировки и агрегации в транспортную упаковку до выбытия кодов через специальное устройство - регистратор выбытия.

"Система мониторинга движения лекарственных препаратов введена в промышленную эксплуатацию и готова с 1 октября обрабатывать данные по обороту лекарств. Все участники госпрограммы ВЗН (высокозатратных нозологий - прим. ТАСС) зарегистрированы в системе, проведены тестирования как с отдельными участниками рынка, так прохождения упаковки по всей цепочке поставок. Началось производство промышленных партий препаратов с кодом. Что касается мест выдачи лекарств по госпрограмме, то регистраторы выбытия отправлены по всем поданным заявкам", - в свою очередь заявил председатель совета директоров оператора по маркировке Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.

Пилотный проект по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 года.