Микрофинансовые организации начинают взыскивать задолженность по стандарту

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Микрофинансовые организации (МФО), входящие в саморегулируемую организацию Союз микрофинансовых организаций "Микрофинансирование и развитие", с 1 октября должны будут взыскивать просроченную задолженность по единому стандарту.

В соответствии с правилами стандарта, работники МФО при взыскании обязаны придерживаться делового и вежливого стиля общения. Не допускаются оскорбления, унижение чести и достоинства должника, использование ненормативной лексики. Также стандарт обязывает МФО предоставлять должнику только верную информации о размере, сроках и порядке погашения задолженности. Не допускается представляться сотрудниками госорганов.

МФО смогут взаимодействовать только с теми поручателями, которых указал сам должник. Если третье лицо выразит несогласие на данную деятельность, МФО обязаны ее прекратить. Сотрудники МФО, имеющие доступ к информации о заемщике, обязуются подписать соглашение о конфиденциальности данных.

Кроме того, взаимодействие с должником и третьими лицами должно быть прекращено, если оно осуществляется с организацией из сферы здравоохранения, образования, если возникает риск нарушения режима работы данных организаций или нанесения вреда здоровью или возникновения материального ущерба.

В случае переуступки долгов кредитным организациям или коллекторским агентствам (переуступка разрешается только тем, которые есть в реестре Федеральной службы судебных приставов) МФО должны заключать с данным агентом договор, по которому дальнейшее взыскание задолженности будет проходить в соответствии со стандартом. Все последующие договоры переуступки долгов также должны включать пункты, обязывающие соблюдать данный стандарт. В случае нарушения стандарта агент должен будет выплатить компенсацию нанесенного должнику ущерба. Штраф за невыполнение стандарта должен быть не менее 0,05% от размера портфеля просроченной задолженности, обозначенного в договоре.

При выборе организации, которой МФО собирается переуступить долги, МФО обязаны учитывать репутацию агента, в частности просматривать информацию о принятых судебных решениях и негативных фактах, опубликованных в СМИ.

Действие стандарта распространяется на договоры МФО с агентами по взысканию, заключенными с 1 октября или ранее, если портфель задолженности будет передан после 1 октября.

На 24 августа в Союз микрофинансовых организаций "Микрофинансирование и развитие" входят 1 107 микрофинансовых организаций. В реестре Банка России на 26 августа числятся 1910 МФО, включая микрокредитные и микрофинансовые компании.