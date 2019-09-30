В России вступили в силу поправки в Гражданский кодекс о цифровых правах

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Поправки в Гражданский кодекс РФ, закрепляющие понятие "цифровое право" и создающие основы для регулирования отношений в рамках цифровой экономики, вступают в силу во вторник, 1 октября. Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал 18 марта 2019 года.

Согласно поправкам, под цифровыми понимаются особые "обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам". При этом "осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения им возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу".

По новому закону, письменная сделка будет считаться также соблюденной в случае, если она была совершена с помощью электронных или иных технических средств, позволяющих произвести сделку в неизменном виде на материальном носителе. Требование о наличии подписи в таком случае считается выполненным, если есть возможность достоверно определить личность гражданина.

Кроме того, теперь договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного электронного документа, подписанного сторонами, либо обмена такими документами или иными данными. Договор купли-продажи теперь будет считаться заключенным с момента выдачи продавцом покупателю в том числе электронного документа, подтверждающего оплату.

Вместе с тем в соответствии с дополнением, внесенным в статью 1124 части 3 Гражданского кодекса РФ, не допускается составление завещания с использованием электронных либо иных технических средств.