"Спортмастер" купил сеть спортивных магазинов в Польше

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российский ретейлер "Спортмастер" купил польскую сеть магазинов спортивных товаров Go Sport Polska, принадлежащую французской компании Go Sport Group. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Спортмастера".

"30 сентября 2019 года в Париже между Go Sport Group (Франция) и Sportmaster Operations (Сингапур) завершена сделка по приобретению сети спортивных магазинов Gо Sport Polska (часть Go Sport Group). Приобрела сеть головная компания Sportmaster Operations (Сингапур), которая управляет бизнесами Sportmaster на всех рынках присутствия", - говорится в пресс-релизе.

Стоимость сделки не разглашается. "Спортмастер" приобрел 34 магазина торговой площадью 37 тыс. кв. м. Приобретенная сеть продолжит какое-то время работать под старым брендом, после чего магазины будут переименованы, сообщает российская компания. "Спортмастер" также планирует сохранить костяк команды Go Sport Polska, при этом методологическую поддержку новому подразделению будут оказывать сотрудники из России и Украины.

"Планируется переформатировать магазины, сделать их более просматриваемыми для покупателя с точки зрения выделения категорий, видов спорта, брендов. В магазинах будут присутствовать как ведущие глобальные спортивные бренды, так и другие популярные у потребителей марки, включая собственные марки "Спортмастера", - отмечают в пресс-службе ретейлера.