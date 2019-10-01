Забайкалье направит дополнительные средства на развитие пострадавших от пожаров сел

ЧИТА, 1 октября. /ТАСС/. Власти Забайкалья направят дополнительные федеральные средства, выделенные региону для поддержки центров экономического роста, на возмещение затрат бюджета края при организации водоснабжение сел Шара и Тасырхой, пострадавших в апреле во время степных пожаров, а также создании модульной библиотеки. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, Бурятия, Забайкальский край и Амурская область в 2019-2020 годах получат дополнительные средства на поддержку центров экономического роста. Забайкалью выделят 34,3 млн рублей.

"Эти средства потратят на организацию водоснабжение в пострадавших от пожаров селах Тасырхой и Шара, а также покупку модульной библиотеки для жителей Шары", - сказал собеседник агентства.

По его словам, работы по организации водоснабжения уже завершены. В библиотеку купили шкафы, книжные полки, компьютерный стол, компьютер и телевизор, провели интернет.

Из-за степных пожаров, сопровождавшихся ураганным ветром, на юге и юго-востоке Забайкальского края 19 и 20 апреля пострадали 17 населенных пунктов, включая Шару и Тасырхой. Травмы получили 36 человек. Ущерб оценивается в 1 млрд рублей.