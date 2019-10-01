Производитель электрокабеля под Дамаском планирует выйти на экспортные поставки в 2020 г.

ПРОМЗОНА "АДРА" /провинция Дамаск, Сирия/, 1 октября. /ТАСС/. Сирийская компания-производитель электрокабеля в промышленной зоне "Адра" под Дамаском надеется выйти на экспортные поставки продукции уже в следующем году. В первую очередь продукцию намерены направлять в соседние арабские страны, сообщил журналистам главный инженер компании Набир Шера.

"У нас трудятся около 200 человек, которые за месяц производят около 1,5 тыс. тонн всех типов кабелей диаметром от 0,25 мм до 800 мм. Их реализуют пока только внутри страны - во всех провинциях за исключением тех мест, которые все еще контролируют террористы. Думаю, уже в следующем году мы выйдем и на зарубежный рынок. Здесь мы рассчитываем на заказы от наших соседей, прежде всего из Ливана и Иордании", - сказал Шера.

По его словам, кабельный завод в "Адре" начал работу в 2005 году, а во время войны, в 2012-м, производство остановилось. "Его удалось наладить только два года назад, сырье поставляют преимущественно Россия и Китай <...> В недавно освобожденных районах, где все еще сильна разруха, наша продукция особенно востребована - она немедленно используется на восстановлении инфраструктуры", - отметил главный инженер.

Промышленная зона "Адра" в Восточной Гуте, одна из самых больших на Ближнем Востоке, находится в 30 км к северо-востоку от Дамаска, между отрезками шоссе на Хомс - Алеппо и на Багдад. Она начала работать еще в довоенное время, в период боевых действий к востоку от сирийской столицы значительная часть территории была под контролем антиправительственных сил. После освобождения промзоны многие предприятия - до войны их насчитывалось около 700 - пришлось восстанавливать заново.

В 2013 году восточную часть оазиса Гута с населенными пунктами Джобар, Дума, Замалька, Хараста и другие захватили боевики антиправительственных группировок. За несколько лет они превратили Восточную Гуту в укрепрайон с широкой сетью оборонительных сооружений и тоннелей, а также неоднократно обстреливали жилые районы столицы. В середине апреля 2018 года, после освобождения Думы, последнего оплота террористов в этих местах, сирийская армия объявила о восстановлении контроля над Восточной Гутой и окончании почти двухмесячной операции "Дамасская сталь".